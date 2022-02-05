Oyuncu Hatice Aslan kimdir? Nerelidir? Hatice Aslan nerede yaşıyor?

20 Şubat 1962 yılında Sivas’ta doğan oyuncu, çocukluğunu doğduğu şehir de Sivas’ın Merkez Burhanettin ilçesinde geçirmiştir. Hatice Aslan, 9 kardeş arasında 6. sıradadır. Oyuncunun burcu ise Balık’tır.

Lise eğitimini Sivas Lisesi’nde alan Aslan’ın annesi Sivas Kangal Hamam Köyü’nden, babası ise Malatya Kuluncak Kazası Darılı Çörmü köyündendir. Aslan, babasından dolayı aslında Malatyalıdır. Aslan, annesi Rahime Aslan’ı 22 Ekim 2014’de, babası Halife Aslan’ı da 5 Mart 2016’da kaybetmiştir.

Hatice Aslan, Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusudur. 1983 yılında buradan mezun olan oyuncu, yine aynı sene Devlet Tiyatrosuna girmiş ve 1986 senesinde İzmir Devlet Tiyatrosuna tayin olmuştur.

Başarılı oyuncu şimdiye kadar 2 evlilik yapmıştır. İlk evliliğini kendi gibi oyuncu Hakkı Ergök ile yapan oyuncu, 12 senelik evliliğini bitirmiştir. Bu evliliğinden Ekin Ergök adında bir oğlu olmuştur. Oyuncu ikinci evliliğini ise 1992 yılında ressam Renan Kaleli ile yapmıştır. Bu evliliği de 2000 yılında bitmiştir. Oyuncunun bir de Ece Dizdar adında manevi bir kızı vardır. Ece Dizdar 1999 depreminde ailesini kaybetmiş ve kendisi 1983 doğumludur.

Elif’in Rüyaları, Deli Balta, Ferhunde Hanımlar, Kınalı Kar, En Son Babalar Duyar, A.G.A, Hürrem Sultan, Hırçın Menekşe, Düğün Şarkıcısı, Samanyolu, Masumlar, Lale Devri, Mayıs Kraliçesi, Ayrılsak da Beraberiz, İçimdeki Fırtına, Dr. Dilara, Kot Farkı, 9on, Bugünün Saraylısı, Vücut, Firar, Kıskanmak, Üç Maymun, Şark Oyunları, Güzel Günler, Bayrampaşa Ben Fazla Kalmayacağım gibi birden çok projede yer almıştır. Bunların yanı sıra 2018 yılında Fox TV’de yayınlanan Adı Zehra adlı diziye dahil olmuş ve Şule karakterine hayat vermiştir.