Oyuncu Hakan Salınmış kimdir?

Ekranların bilinen yüzü olarak birçok dizi, film ve tiyatro karesinde yerini almıştır. 1964 Ankara doğumludur. Anadolu Üniversitesi'nde AÖF okumuştur.

Tiyatrosu olmasının yanında 1993 senesinden bu yana birçok dizi ve filmde oynadı. Muhteşem Yüzyıl Kösem, Şeref Meselesi, Sevdaluk, Çocuklar Duymasın, Deniz Yıldızı, Yalancı Yarim, Aliye ve Bizim Evin Halleri'nde oynamıştır.

Yer aldığı son projelerde 2016 ve 2017’de Vatanım Sensin dizisinde Eşref karakterini oynadı. 2018’de Tek Yürek dizisinde Belediye Başkanını canlandırdı. 2020’de Ramo dizisinde Süleyman rolünde oynadı. Arıza ve İyi Günde Kötü Günde dizilerinde de rol aldı. Yeni dizilerde de oynamaya devam ediyor.

Tiyatro oyunculuğunda ödül almıştır. Ekranların sevilen yüzüdür. Tanınırlığıyla ve sempatikliğiyle ön plana çıkmıştır.