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Oyuncu Hakan Salınmış kimdir?

Ekranların yetenekli oyuncusu Hakan Satılmış, yer aldığı tüm projelerde üstün başarısıyla tanınıyor. İlk kez ekranlara Ferhunde Hanım dizisiyle gelen oyuncu en son Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol aldı. Oyuncu hakkında bilinmeyenleri haberimizde sizler için derledik.

23 Şubat 2022 Çarşamba 16:03
Oyuncu Hakan Salınmış kimdir?
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Ekranların bilinen yüzü olarak birçok dizi, film ve tiyatro karesinde yerini almıştır. 1964 Ankara doğumludur. Anadolu Üniversitesi'nde AÖF okumuştur. 

Tiyatro oyuncusu olmasının yanında 1993 senesinden bu yana birçok dizi ve filmde oynadı. Muhteşem Yüzyıl Kösem, Şeref Meselesi, Sevdaluk, Çocuklar Duymasın, Deniz Yıldızı, Yalancı Yarim, Aliye ve Bizim Evin Halleri'nde oynamıştır.

Yer aldığı son projelerde 2016 ve 2017’de Vatanım Sensin dizisinde Eşref karakterini oynadı. 2018’de Tek Yürek dizisinde Belediye Başkanını canlandırdı. 2020’de Ramo dizisinde Süleyman rolünde oynadı. Arıza ve İyi Günde Kötü Günde dizilerinde de rol aldı. Yeni dizilerde de oynamaya devam ediyor. 

Tiyatro oyunculuğunda ödül almıştır. Ekranların sevilen yüzüdür. Tanınırlığıyla ve sempatikliğiyle ön plana çıkmıştır. 



Son Güncelleme: 23.02.2022 16:03
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Anahtar Kelimeler:
Hakan SalınmışDiziOyuncuTiyatrocu
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