İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Oyuncu Hakan Bilgin kim?

Dizilerin en sevilen adamı olmayı başaran Hakan Bilgin, hangi rolde oynasa o rolü ekranlara yansıtmayı çok iyi biliyor. Çiçek Taksi ile başlayan oyunculuk dünyası halen daha devam ediyor. Ekranların başarılı oyuncusu, birçok dizi ve filmde rol almaya devam ediyor. Hakan Bilgin kimdir? Haberimizde detaylarıyla birlikte sizlerle.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:06
Oyuncu Hakan Bilgin kim?
Takip Et:

Ekranlara yakışan bir oyuncu olarak Hakan Bilgin'i sizler için araştırdık. Vazgeçilmez bir oyuncu olan Bilgin, girdiği her rolün hakkını veriyor. 

Oyunculuk hayatına Çiçek Taksi ile başlayan Bilgin en çok hafızamızda kalan rolünü ise Yılan Hikayesi dizisinde oynayarak olmuştur. 

1967 Samsun doğumlu olan oyuncu, Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu çalışmasıyla 1990'da Ortaoyuncularla profesyonel anlamda oyunculuğa adım atmıştır. Memleketi Artvin Arhavi'dir. 

Bu zamana kadar çeşitli dizi, film, reklamlarda rol alarak oyunculuğunu sürdüren Bilgin, kendisinin asıl ait olduğu yeri tiyatro olarak tanımlamıştır. Ekranlar onu asıl Yılan Hikayesi adlı dizide tanımıştır.

Komedi türünde en iyi erkek oyuncu ödülünü almıştır. Recep İvedik filminin kahramanlarından biridir. Her girdiği rolün hakkını veren oyuncu, izleyicileri tarafından çok beğenilmiştir. 

Bu dönemlerde YouTubear olarak sayfa açmış ve adını Mekanın Sahibine Geldik komuştur. Çeşitli konukları ağırlayan oyuncu ünlü isimlerle keyifli sohbetler, röportajlarına sayfasında yer vermektedir. Hoş sohbet ve konuksever olduğu anlaşılan oyuncunun hayranları da kendisine oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kulanan Bilgin, yeni nesil medyaya ilgi duyuyor.

Bir dönem 2008'de kafe açmıştır. Cafe Sakızlı adında, kapatarak toptancı olma yolunda ilerlemiştir. Eşi Boluludur. 

Oynadığı diziler;

2020 Paitaht: Abdülhamid (Bombaci)

2017 Nerdesin Birader (Mehmet Elverdi)

2015 Zeyrek ile Çeyrek (Amir)

2015 Arka Sokaklar (Konuk oyuncu)

2014 Küçük Ağa (Maho)

2013 Kendimiz (Bayram)

2013 Her Şey Yolunda Merkez (Tetik Tekin)

2011 Adım Bayram Bayram (Süleyman Bey)

2010 Çakıl Taşları (Muzaffer)

2009-10 Geniş Aile (Mirgün Bey)

2009 Sıkı Dostlar (Suat)

2009 Açık Mutfak (Nadir)

2008 Kolay Gelsin (Hakan)

2008 Aşkım Aşkım (Şenol Kaptan)

2007 Cumhur Cemaat (Cumhur)

2007 Çok Özel Tim (ÇÖT) (Cevher Garip)

2005 Sen Değil Misin? (Ozan)

2005 Misi (Mustafa)

2005 Kayıtdışı (Halim)

2004 Çınaraltı (Nuri)

2004 Bir Dilim Aşk (Garson)

2004 Yağmur Zamanı (Halil)

2004 3.Tur

2003 Alacakaranlık (Cemil)

2003 Baba (Avukat Taylan)

2003 Bekarlar (Hakan)

2002 Efsane (Mehmet)

2002 Aslı ile Kerem

1999-2001 Yılan Hikayesi (Yusuf)

1997 Ruhsar

1996 Tatlı Kaçıklar (Volkan)

1995 Çiçek Taksi (Pazarlamacı)

Oynadığı Fimler;

2019 Hareket Sekiz

2018 Çakallarla Dans (Berber Hüseyin)

2018 Baba 1.5

2018 Bizim Semtin Çocukları

2018 Görevimiz Tatil

2017 Yanlış Anlama (Baran)

2016 Çakallarla Dans (Berber Hüseyin)

2016 Deli Ormanlı (Hakan Abi)

2014 Çakallarla Dans (Berber Hüseyin)

2013 Hayat Sana Güzel (Doktor Mustafa)

2013 Çakallarla Dans (Berber Hüseyin)

2010 Çakallarla Dans (Berber Hüseyin)

2009 Aşk Geliyorum Demez (Ayakkabıcı Tahsin)

2008 Recep İvedik (Otel müdürü Erim Bey)

2008 Avanak Kuzenler (Peştekül)

2007 Adem'in Trenleri (Bekçi Reşat)

2006 Keloğlan Kara Prens'e Karşı (Kılbil)

2006 Balıketi (Yağız )

2004 Pardon (Taksi şoförü )

2002 Mumya Firarda

1996 Eşkıya (Polis)

Oynadığı Oyunlar;

Güle Güle Godot

Seyircili Seyir Defteri

Köhne Bizans Operası

Üç Kurşunluk Opera

Biz Evrimi Çok Sevmiştik

Üçüncü Türden Yakın İlişkiler

Yaygara

Tanrım Beni Baştan Yarat

Kaygan Zemin

Üçüncü Tür Başlangıç



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hakan BilginMemoliYılan Hikayesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yavuz Şeker kimdir?
Yavuz Şeker kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi

Popüler Haberler

Yavuz Şeker kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi
Leyla Sayar kimdir? Leyla Sayar'ın hayatı
Berrak Kuş kimdir? Rol aldığı projeler nelerdir?
Hakan Boyav kimdir?
Oyuncu Tolgahan Sayışman kimdir? Tolgahan Sayışman nereli, kaç yaşında?
Yeşil Kalkınma Devrimi nedir, kapsamı ne?
4449437 numaralı telefon kimin? Aramasının nedeni nedir?
Otobüs bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Karayolu ulaşımına tavan fiyat uygulaması
Rüyada domates görmek ve toplamak hangi anlama gelir?
Eş üzerinden sağlık yardımı nasıl alınır? Eş üzerinden sağlık yardımı şartları
Gökhan Mumcu kimdir? Nerelidir? Gökhan Mumcu kaç yaşındadır?
Oyuncu Burç Kümbetlioğlu kimdir? Kısa biyografisi
Merve Sevi kimdir? Hangi dizilerde rol almıştır?
Oyuncu Filiz Akın kimdir? Filiz Akın nereli, kaç yaşında?
Haluk Piyes kimdir? Nerelidir? Haluk Piyes kaç yaşındadır?
Oyuncu Esra İnal kimdir? Esra İnal nereli, kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.