Oyuncu Hakan Bilgin kim?

Ekranlara yakışan bir oyuncu olarak Hakan Bilgin'i sizler için araştırdık. Vazgeçilmez bir oyuncu olan Bilgin, girdiği her rolün hakkını veriyor.

Oyunculuk hayatına Çiçek Taksi ile başlayan Bilgin en çok hafızamızda kalan rolünü ise Yılan Hikayesi dizisinde oynayarak olmuştur.

1967 Samsun doğumlu olan oyuncu, Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu çalışmasıyla 1990'da Ortaoyuncularla profesyonel anlamda oyunculuğa adım atmıştır. Memleketi Artvin Arhavi'dir.

Bu zamana kadar çeşitli dizi, film, reklamlarda rol alarak oyunculuğunu sürdüren Bilgin, kendisinin asıl ait olduğu yeri tiyatro olarak tanımlamıştır. Ekranlar onu asıl Yılan Hikayesi adlı dizide tanımıştır.

Komedi türünde en iyi erkek oyuncu ödülünü almıştır. Recep İvedik filminin kahramanlarından biridir. Her girdiği rolün hakkını veren oyuncu, izleyicileri tarafından çok beğenilmiştir.

Bu dönemlerde YouTubear olarak sayfa açmış ve adını Mekanın Sahibine Geldik komuştur. Çeşitli konukları ağırlayan oyuncu ünlü isimlerle keyifli sohbetler, röportajlarına sayfasında yer vermektedir. Hoş sohbet ve konuksever olduğu anlaşılan oyuncunun hayranları da kendisine oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kulanan Bilgin, yeni nesil medyaya ilgi duyuyor.

Bir dönem 2008'de kafe açmıştır. Cafe Sakızlı adında, kapatarak toptancı olma yolunda ilerlemiştir. Eşi Boluludur.

Oynadığı diziler;

2020 Paitaht: Abdülhamid (Bombaci)

2017 Nerdesin Birader (Mehmet Elverdi)

2015 Zeyrek ile Çeyrek (Amir)

2015 Arka Sokaklar (Konuk oyuncu)

2014 Küçük Ağa (Maho)

2013 Kendimiz (Bayram)

2013 Her Şey Yolunda Merkez (Tetik Tekin)

2011 Adım Bayram Bayram (Süleyman Bey)

2010 Çakıl Taşları (Muzaffer)

2009-10 Geniş Aile (Mirgün Bey)

2009 Sıkı Dostlar (Suat)

2009 Açık Mutfak (Nadir)

2008 Kolay Gelsin (Hakan)

2008 Aşkım Aşkım (Şenol Kaptan)

2007 Cumhur Cemaat (Cumhur)

2007 Çok Özel Tim (ÇÖT) (Cevher Garip)

2005 Sen Değil Misin? (Ozan)

2005 Misi (Mustafa)

2005 Kayıtdışı (Halim)

2004 Çınaraltı (Nuri)

2004 Bir Dilim Aşk (Garson)

2004 Yağmur Zamanı (Halil)

2004 3.Tur

2003 Alacakaranlık (Cemil)

2003 Baba (Avukat Taylan)

2003 Bekarlar (Hakan)

2002 Efsane (Mehmet)

2002 Aslı ile Kerem

1999-2001 Yılan Hikayesi (Yusuf)

1997 Ruhsar

1996 Tatlı Kaçıklar (Volkan)

1995 Çiçek Taksi (Pazarlamacı)

Oynadığı Fimler;

2019 Hareket Sekiz

2018 Çakallarla Dans (Berber Hüseyin)

2018 Baba 1.5

2018 Bizim Semtin Çocukları

2018 Görevimiz Tatil

2017 Yanlış Anlama (Baran)

2016 Çakallarla Dans (Berber Hüseyin)

2016 Deli Ormanlı (Hakan Abi)

2014 Çakallarla Dans (Berber Hüseyin)

2013 Hayat Sana Güzel (Doktor Mustafa)

2013 Çakallarla Dans (Berber Hüseyin)

2010 Çakallarla Dans (Berber Hüseyin)

2009 Aşk Geliyorum Demez (Ayakkabıcı Tahsin)

2008 Recep İvedik (Otel müdürü Erim Bey)

2008 Avanak Kuzenler (Peştekül)

2007 Adem'in Trenleri (Bekçi Reşat)

2006 Keloğlan Kara Prens'e Karşı (Kılbil)

2006 Balıketi (Yağız )

2004 Pardon (Taksi şoförü )

2002 Mumya Firarda

1996 Eşkıya (Polis)

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Oynadığı Oyunlar

Güle Güle Godot

Seyircili Seyir Defteri

Köhne Bizans Operası

Üç Kurşunluk Opera

Biz Evrimi Çok Sevmiştik

Üçüncü Türden Yakın İlişkiler

Yaygara

Tanrım Beni Baştan Yarat

Kaygan Zemin

Üçüncü Tür Başlangıç