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Oyuncu Gamze Topuz kimdir?

Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Gamze Topuz, bir zamanlar ekranlara damga vuran Doktorlar dizisinde rol aldı. Yayınlandığı dönemin en iyi dizilerinden olan Doktorlarla tanınan ünlü oyuncu Topuz, gündemde hala konuşulan isimler arasında yerini koruyor. Dizide Zeynep karakterine hayat veren Gamze Topuz hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

19 Ocak 2022 Çarşamba 21:28
Oyuncu Gamze Topuz kimdir?
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Ekranların güzel oyuncusu Gamze Topuz, uzun yıllar önce Doktorlar dizisiyle karşımıza çıkmış ve Zeynep rolünü canlandırmıştı. O zamandan bu güne hala gündemde kalmayı başaran başarılı ve güzel oyuncu birçok projede yer aldı. 

Doktorlar oyuncularından Zeynep'in kim olduğu araştırılıyor. Doktorlar Zeynep'in gerçek ismi nedir? Yayınlandığı döneme damga vuran ve tekrarları da yakından takip edilen dizi gündemde yer alıyor. Dizide Ela, Zenan, Suat, Levent Burak, Kader ve Hasan gibi farklı karakterlerinin yaşadıkları anlatılmıştır. Dönemin en iyi dizilerinden biridir. Bu diziden sonra doktor dizilerine artış yaşanmıştır.

1983 Adana doğumludur. Memleketi Adana'dır. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Türvak tiyatro akademisi okumuştur. Küçük yaşlardan itibaren at binmeyi çok seviyor. 2010 yılında Çarkıfelek yarışmasında hostestlik yapmıştır. 2014 senesinde Ümit Kantarcılar ile evlenmiş ve Elif Naz Kantarcılar adında kızı olmuştur. Bu zamana kadar birçok dizi, film ve reklamda oynamıştır. Konuk oyuncu olarak katıldığı dizi sayıları da epey fazladır. 


Son Güncelleme: 19.01.2022 21:28
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Anahtar Kelimeler:
Gamze TopuzDoktorlarZeynep
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