Oyuncu Filiz Akın kimdir? Filiz Akın nereli, kaç yaşında?

Herkesin merak konusu olan oyuncu Filiz Akın’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Filiz Akın kimdir?

2 Ocak 1943 tarihinde Ankara ilinde doğan Filiz Akın’ın annesi Terzi Habibe Leman Şaşırmaz, babası ise Hakim Bekir Sami Akın’dır. Annesi ve babası kendisi 7 yaşındayken ayrılan Filiz Akın, Türker İnanoğlu ve Leon Bubi Rubinstein ile evlilikler yapmıştır. Şimdilerde ise 1994 yılından bu yanan Eski Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Sönmez Köksal ile birlikteliğini sürdürmektedir. Filiz Akın, anne tarafından Ankara, baba tarafından da Afyon’ludur. 1.66 cm boya sahip olan Filiz Yeşilçam’ın eski oyuncularından birisidir. Filiz Akın, 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivalinde En İyi Kadın Oyuncu Ödülüne layık görülmüştür.

Filiz Akın hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Geçmiş Bahar Mimozaları (1989)

Babaların Babası (1975)

Tatlı Cadının Maceraları (1975)

Yumurcak Belalı Tatil (1975)

Almanyalı Yarim (1974)

Memleketim (1974)

Yumurcak Veda (1974)

Soyguncular (1973)

Karateci Kız (1973)

Zambaklar Açarken (1973)

Ağlıyorum (1973)

Acı Hayat (1973)

Tatlı Dillim (1972)

Utanç (1972)

Ayrılık (1972)

Yumurcak Küçük Şahit (1972)

İki Esir (1971)

Emine (1971)

Fadime Cambazhane Gülü (1971)

Yumurcağın Tatlı Rüyaları (1971)

Umutsuzlar (1971)

Ömrümce Unutamadım (1971)

Küçük Sevgilim (1971)

Oyun Bitti (1971)

Seni Sevmek Kaderim (1971)

Herkesin merak ettiği konular arasındaFiliz Akın’ın hangi dizi ve filmlerde rol aldığıdır. Filiz Akın’ın rol aldığı dizi ve filmler ise;

Yarım Kalan Saadet (1970)

Yumurcak Köprüaltı Çocuğu (1970)

Saadet Şehri (1970)

Beyaz Güller (1970)

İşportacı Kız (1970)

Ankara Ekspresi(1970)

Yuvasız Kuşlar(1970)

Fadime(1970)

Güzel Şoför(1970)

Aşktan Da Üstün (1970)

Cilveli Kız (1969)

Lekeli Melek (1969)

Son Mektup (1969)

Hüzünlü Aşk (1969)

Dağlar Kızı Reyhan (1969)

Karlıdağ`daki Ateş (1969)

Yumurcak (1969)

Yaralı Kalp (1969)

Benim de Kalbim Var (1968)

İstanbul Tatili (1968)

Sabah Yıldızı (1968)

Kader Ayırsa Bile (1968)

Kader (1968)

Hırsız Kız (1968)

Baharda Solan Çiçek (1968)

Efkarlı Sosyetede (1968)

Yuvana Dön Baba (1968)

Ömrümün Tek Gecesi (1968)

Gül ve Şeker (1968)

Aşka Tövbe (1968)

Arkadaşımın Aşkısın (Kan Kardeşim) (1968)

Aşkım Günahımdır (1968)

Paşa Kızı (1967)

Sefiller (1967)

Sözde Kızlar (1967)

Serseriler Kralı (1967)

Cici Gelin (1967)

Yıkılan Yuva (1967)

Affet Beni (1967)

Ayrılık Saati (1967)

Hindistan Cevizi (1967)

Silahlı Paşazade (1967)

Bekar Odası (1967)

Çıtkırıldım (1966)

Bar Kızı (1966)

Affet Sevgilim (1966)

İstanbul Kabadayısı (1966)

Affedilmeyen (1966)

Vur Emri (1966)

Kaderin Cilvesi (1966)

Günahkar Kadın (1966)

Acı Tesadüf (1966)

Erkek Severse (1966)

Efkarlıyım Abiler (1966)

Şakayla Karışık (1965)

Tamirci Parçası (1965)

Fakir Gencin Romanı (1965)

Oğlum Oğlum (1965)

Yankesici Kızın Aşkı (Yankesicinin Aşkı) (1965)

Babasına Bak Oğlunu Al (1965)

Kolejli Kızın Aşkı (1965)

Sevinç Gözyaşları (1965)

Ölüme Kadar (1965)