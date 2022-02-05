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Oyuncu Fikret Hakan kimdir? Kısa biyografisi

Usta oyuncu Fikret Hakan hakkında edindiğimiz bilgilere bu yazımızda sizler için yer verdik. Fikret Hakan'ın kısa biyografisi yazımızın devamında yer almaktadır.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:43
Oyuncu Fikret Hakan kimdir? Kısa biyografisi
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23 Nisan 1934 tarihinde hayata gözlerini açan Fikret Hakan, 2017 yılında 83 yaşında hayatını kaybetmiştir. Annesi baş hemşire olan Fatma Belkıs ve babası da edebiyat öğretmeni Gaffar Hakan idi. Kendisi tiyatrodaki ilk deneyimini Üç Güvercin adlı oyun ile gerçekleştirmiştir. İlk sinema filmi ise 1952 yılında çekilen Köprüaltı Çocukları olmuştur. Oyunculuğunun yanı sıra yönetmenlik, senaristlik ve yapımcılık yapan Hakan, şimdiye dek 163 yapımda yer almıştır. 

Hayatı boyunca dört kere evlenen Fikret Hakan’ın evlilikleri şu şekildedir; Hümeyra ile 1971 yılında, Semiramis Pekkan ile 1975 yılında evlenmiş 5 yıl sonra boşanmıştır. 2000 yılı ile 2010 yılları arası Neşecan Taşmak ile ve son olarak da 2015 yılında Zeynap Hakan ile dünya evine girmiştir.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:43
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Fikret HakanBiyografi
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