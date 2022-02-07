Oyuncu Feridun Şavlı kimdir? Nerelidir? Hayatı ve daha fazlası

6 Ağustos 1953 yılında hayata gözlerini açan, Burdur ilinde doğmuştur. Lise eğitimini İstanbul Teknik Tekstil Lisesi’nde tamamlamıştır. Yeşilçam severlerin kendisinikarakteri ile tanıdığıfilmi oyuncusu Feridun Şavlı 42 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Alaşehir’de hayata gözlerini yuman Şavlı’nın kabri de Alaşehir’dedir.

Oyunculuk kariyerinin ardından Alaşehir’de kızı ve eşi ile temizlik ürünleri üzerine bir işletme açmıştır.

