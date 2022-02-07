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Oyuncu Feridun Şavlı kimdir? Nerelidir? Hayatı ve daha fazlası

Domdom Ali karakteri ile akıllara kazınan Feridun Şavlı'nın hayatı hakkındaki bilgilere bu yazımızda yer verdik. Oyunculuk kariyeri ve oyunculuktan sonraki hayatına dair her şey bu yazımızın devamındadır.

07 Şubat 2022 Pazartesi 16:21
Oyuncu Feridun Şavlı kimdir? Nerelidir? Hayatı ve daha fazlası
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6 Ağustos 1953 yılında hayata gözlerini açan Feridun Şavlı, Burdur ilinde doğmuştur. Lise eğitimini İstanbul Teknik Tekstil Lisesi’nde tamamlamıştır. Yeşilçam severlerin kendisini Domdom Ali karakteri ile tanıdığı Hababam Sınıfı filmi oyuncusu Feridun Şavlı 42 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Alaşehir’de hayata gözlerini yuman Şavlı’nın kabri de Alaşehir’dedir. 

Oyunculuk kariyerinin ardından Alaşehir’de kızı ve eşi ile temizlik ürünleri üzerine bir işletme açmıştır.



Son Güncelleme: 07.02.2022 16:21
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Anahtar Kelimeler:
Feridun ŞavlıHababam SınıfıDomdom Ali
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