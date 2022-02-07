Oyuncu Feridun Şavlı kimdir? Nerelidir? Hayatı ve daha fazlası

07 Şubat 2022 Pazartesi 16:21
6 Ağustos 1953 yılında hayata gözlerini açan Feridun Şavlı
, Burdur ilinde doğmuştur. Lise eğitimini İstanbul Teknik Tekstil Lisesi’nde tamamlamıştır. Yeşilçam severlerin kendisini Domdom Ali
karakteri ile tanıdığı Hababam Sınıfı
filmi oyuncusu Feridun Şavlı 42 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Alaşehir’de hayata gözlerini yuman Şavlı’nın kabri de Alaşehir’dedir.
Oyunculuk kariyerinin ardından Alaşehir’de kızı ve eşi ile temizlik ürünleri üzerine bir işletme açmıştır.
Son Güncelleme: 07.02.2022 16:21
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