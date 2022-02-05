Oyuncu Fatih Altın kimdir?

Ekranların sevilen oyuncu, aldığı her rolün hakkını vermeyi başarmıştır. Başarılı oyuncu bu zamana kadar dizi, film ve reklam gibi yerlerde oynamıştır. Özellikle Hayat Bilgisi dizisindeki rolüyle başarısını altın harflerle ekranlara yazdırmıştır.

1971 Adana doğumludur. Burcu kovadır. Kayseri Erciyes Üniversitesi İktisat bölüm mezunudur. İzmir Gazi Emir'de Ulaştırma burunda bedelli askerlik yapmıştır. Olacak O Kadar'da metin yazarlığı yapmasıyla tanınmıştır.

Çocukken geçirdiği bir hastalık yüzünden 13 yıl boyunca konuşmayan oyuncu, daha sonra kekeleyerek konuşmuştur. Arkadaşları tarafından Kekeç olarak lakap takılmıştır. İstanbul'a geldikten sonra talk show yapmıştır.

Şu projelerde yer almıştır;

Fabrika Kızı

Bir Zamanlar Osmanlı

Kardeş Payı (Sezon2)

Hayat Bilgisi - Kantinci

Ah Polis Olsam

Çocukluk Günleri