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Oyuncu Fatih Altın kimdir?

Ekranların sevilen yüzü oyuncu Fatih Altın, birçok dizi, film ve reklamda oynamıştır. Beğenilen oyuncu Altın, girdiği her rolde başarılı olmuştur. Yaptığı tiplemelerle günümüzde de aranan oyuncudur. Siz değerli okuyucularımıza Fatih Altın hakkında bilinmeyen her şeyi haberimizde anlatıyoruz.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:19
Oyuncu Fatih Altın kimdir?
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Ekranların sevilen oyuncu, aldığı her rolün hakkını vermeyi başarmıştır. Başarılı oyuncu bu zamana kadar dizi, film ve reklam gibi yerlerde oynamıştır. Özellikle Hayat Bilgisi dizisindeki rolüyle başarısını altın harflerle ekranlara yazdırmıştır. 

1971 Adana doğumludur. Burcu kovadır. Kayseri Erciyes Üniversitesi İktisat bölüm mezunudur. İzmir Gazi Emir'de Ulaştırma burunda bedelli askerlik yapmıştır. Olacak O Kadar'da metin yazarlığı yapmasıyla tanınmıştır. 

Çocukken geçirdiği bir hastalık yüzünden 13 yıl boyunca konuşmayan oyuncu, daha sonra kekeleyerek konuşmuştur. Arkadaşları tarafından Kekeç olarak lakap takılmıştır. İstanbul'a geldikten sonra talk show yapmıştır. 

Şu projelerde yer almıştır; 

Fabrika Kızı
Bir Zamanlar Osmanlı
Kardeş Payı (Sezon2)
Hayat Bilgisi - Kantinci 
Ah Polis Olsam
Çocukluk Günleri



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:19
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Anahtar Kelimeler:
Fatih AltınDiziOyuncu
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