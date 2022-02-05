Oyuncu Fatih Altın kimdir?

Ekranların sevilen oyuncu, aldığı her rolün hakkını vermeyi başarmıştır. Başarılı oyuncu bu zamana kadar dizi, film ve reklam gibi yerlerde oynamıştır. Özellikle Hayat Bilgisi dizisindeki rolüyle başarısını altın harflerle ekranlara yazdırmıştır.
1971 Adana doğumludur. Burcu kovadır. Kayseri Erciyes Üniversitesi İktisat bölüm mezunudur. İzmir Gazi Emir'de Ulaştırma burunda bedelli askerlik yapmıştır. Olacak O Kadar'da metin yazarlığı yapmasıyla tanınmıştır.
Şu projelerde yer almıştır;
Fabrika Kızı
Bir Zamanlar Osmanlı
Kardeş Payı (Sezon2)
Hayat Bilgisi - Kantinci
Ah Polis Olsam
Çocukluk Günleri
Son Güncelleme: 05.02.2022 14:19