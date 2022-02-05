Oyuncu Erol Alpsoykan kimdir? Kısa biyografisi

1 Ocak 1941 tarihinde hayata gözlerini açan, 2015 yılında 74 yaşında hayatını kaybetmiştir. Ordu ilimizde doğan Alpsoykan’ın hayatına tiyatro, lise döneminde girmiştir. 1970 yılında Ankara’da Gazi Üniversitesi Pedagoji Bölümü’nden mezun olarak diplomasını almıştır. Alpsoykan sinema hayatına mezun olduktan 6 yıl sonra Anadolu Üniversitesi Ens. Kurulumu döneminde başlamıştır.

Dahil olduğu ilk televizyon yapımı Talaz isimli TRT dizisi olmuştur. Dahil olduğu yapımlar arasında; Hatırla Sevgili, Yaban Gülü, Üvey Baba, Kuzey Rüzgarı vardır. En son KOD Adı K.O.Z adlı filmine dahil olmuştur sonrasında da kariyerini sonlandırma kararı almıştır.

