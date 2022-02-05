İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Oyuncu Erol Alpsoykan kimdir? Kısa biyografisi

Usta oyuncu Erol Alpsoykan hakkında edindiğimiz bilgiler ile bu yazımızı hazırladık. Erol Alpsoykan'ın kısa biyografisi yazımızın devamında yer almaktadır.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:58
Oyuncu Erol Alpsoykan kimdir? Kısa biyografisi
Takip Et:

1 Ocak 1941 tarihinde hayata gözlerini açan Erol Alpsoykan, 2015 yılında 74 yaşında hayatını kaybetmiştir. Ordu ilimizde doğan Alpsoykan’ın hayatına tiyatro, lise döneminde girmiştir. 1970 yılında Ankara’da Gazi Üniversitesi Pedagoji Bölümü’nden mezun olarak diplomasını almıştır. Alpsoykan sinema hayatına mezun olduktan 6 yıl sonra Anadolu Üniversitesi Ens. Kurulumu döneminde başlamıştır. 

Dahil olduğu ilk televizyon yapımı Talaz isimli TRT dizisi olmuştur. Dahil olduğu yapımlar arasında; Hatırla Sevgili, Yaban Gülü, Üvey Baba, Kuzey Rüzgarı vardır. En son KOD Adı K.O.Z adlı filmine dahil olmuştur sonrasında da kariyerini sonlandırma kararı almıştır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Erol AlpsoykanKısa BiyografiBiyografi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Cahit Gök kimdir?
Cahit Gök kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?

Popüler Haberler

1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 5 Şubat 2022 Cumartesi Bitcoin ne kadar oldu?
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Cahit Gök kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?
Oyuncu Erol Alpsoykan kimdir? Kısa biyografisi
Ahmet Olgun Sünear kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?
Başarılı oyuncu Kazım Akşar kimdir? Nerelidir? Kazım Akşar nerede yaşıyor?
Burgan Bank bakiye sorgulama nasıl yapılır? Burgan Bank bakiye sorgulama seçenekleri nelerdir?
Devlet hastanelerinde 18 yaş altı diş teli fiyatları ne kadar? Diş teli takan devlet hastaneleri hangileri?
Adana Demirspor Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Rasim Öztekin kimdir?
Zuhal Topal’la Sofradanın kaynanalarından Nezahat Erdoğan kim?
Bucktown kadrosuna Jane Lynch de dahil oldu
Elvin Levinler kimdir, kaç yaşındadır? Elvin Levinler’in biyografisi
Yedi Numara dizisindeki Ayten kimdir? Oyuncu Ayça Mutlugil kimdir? Ayça Mutlugil nereli, kaç yaşında?
Yasemin Hadivent kimdir? Nerelidir? Yasemin Hadivent kaç yaşında?
Levent İnanır kimdir, Nerede Doğmuştur, Nerede Yaşıyor?
Paşhan Yılmazel kimdir? Rol aldığı projeler nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.