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Oyuncu Eren Hacısalihoğlu kimdir?

Ekranların yakışıklı oyuncusu Eren Hacısalihoğlu, beğenilen ve son zamanların internette en çok aranan isimlerindendir. Hayranları tarafından internette en sık araştırılan olmuştur. Bizde siz değerli okuyucularımız için Eren Hacısalihoğlu hakkında bilinmeyenleri derledik.

23 Şubat 2022 Çarşamba 12:00
Oyuncu Eren Hacısalihoğlu kimdir?
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1986 Trabzon doğumludur. Mmeleketi Akçaabat'tır. İstanbul Haliç Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Kamera karşısında ilk defa Mavi Kelebekler dizisiyle ekranlara gelmiştir. 

Eren Hacısalihoğlu, Payitaht Abdülhamid, Aşk Yalanı Sever, Asla Vazgeçmem, Kalbim Ege'de Kaldı, Kadim Dostum, Benim İçin Üzülme, Ve İnsan Aldandı dizilerinde oynamıştır. 

1,80 boyunda, 74 kilosundadır. Burcu ikizlerdir.

Hacısalihoğlu'nun yer aldığı diziler;

Muhteşem İkili

Dünya Halil

Sümela’nın Şifresi: Cünyor Temel

Payitaht Abdülhamid 

Ateş 

Asla Vazgeçmem 

Aşk Yalanı Sever 

Kalbim Ege’de Kaldı

Kadim Dostum

Benim İçin Üzülme 

İnsan Aldandı 

Mavi Kelebekler



Son Güncelleme: 23.02.2022 12:00
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Anahtar Kelimeler:
Eren HacısalihoğluOyuncuDizi
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