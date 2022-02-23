Oyuncu Eren Hacısalihoğlu kimdir?

1986 Trabzon doğumludur. Mmeleketi Akçaabat'tır. İstanbul Haliç Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Kamera karşısında ilk defa Mavi Kelebekler dizisiyle ekranlara gelmiştir.
Eren Hacısalihoğlu, Payitaht Abdülhamid, Aşk Yalanı Sever, Asla Vazgeçmem, Kalbim Ege'de Kaldı, Kadim Dostum, Benim İçin Üzülme, Ve İnsan Aldandı dizilerinde oynamıştır.
1,80 boyunda, 74 kilosundadır. Burcu ikizlerdir.
Hacısalihoğlu'nun yer aldığı diziler;
Muhteşem İkili
Dünya Halil
Sümela’nın Şifresi: Cünyor Temel
Ateş
Asla Vazgeçmem
Aşk Yalanı Sever
Kalbim Ege’de Kaldı
Kadim Dostum
Benim İçin Üzülme
İnsan Aldandı
Mavi Kelebekler
Son Güncelleme: 23.02.2022 12:00