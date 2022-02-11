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Oyuncu Ercü Turan kimdir? Ercü Turan nereli, kaç yaşında?

Oyuncu Ercü Turan kimdir? Ercü Turan nereli? Ercü Turan kaç yaşında? Ercü Turan oyunculuk eğitimini nerede aldı? Ercü Turan hangi dizilerde rol aldı? Ercü Turan hangi filmlerde oynadı? Herkes oyuncu Ercü Turan'ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

11 Şubat 2022 Cuma 07:22
Oyuncu Ercü Turan kimdir? Ercü Turan nereli, kaç yaşında?
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Herkesin merak konusu olan oyuncu Ercü Turan’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Ercü Turan kimdir?

19 Şubat 1978 tarihinde Almanya’da dünyaya gelen Ercü Turan, Olya Vishniakova Turan ile dünya evine girmiştir. Oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro eğitimi alan Ercü Turan Tümay Özokur ajansına kayıtlıdır. 1996 yılında Gurbetçiler adlı dizi ile oyunculuk kariyerine ilk adımlarını atmıştır.

Ercü Turan hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Ercü Turan, Güzel Günler, Yılan Hikayesi, Gülbeyaz, Hürrem Sultan, Hayalet, Zümrüt, Dolunay, Doktorlar, Goncakaranfil, Yıldızlar Savaşı, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Ayakta Kal, Çılgın Dersane Kampta, Yaşanmış Biriyim, Ayaz, Muhalif Başkan, Sana Bir Sır Vereceğim ve Poyraz Karayel gibi sinema ve dizilerde rol almıştır. Ercü Turan, 2017 yılında Yalaza adlı dizide Helmut karakterine hayat vermiştir. Son olarak Arıza adlı dizide Lukas adlı karaktere hayat vermiştir. 

 



Son Güncelleme: 11.02.2022 07:22
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