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Oyuncu Emre Çaltılı kimdir?

Ekranların başarılı, yakışıklı ve gözde oyuncusu şimdilerde en merak edilen kişi oldu. Sosyal medya hesaplarıyla gündeme sıkça gelen oyuncu, hayran kitlesi tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Peki, Emre Çaltılı kimdir? Aslen nerelidir ve eğitimini nerede tamamlamıştır? Hep birlikte bir göz atalım.

26 Ocak 2022 Çarşamba 12:18
Oyuncu Emre Çaltılı kimdir?
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Ekranların başarılı oyuncusu Emre Çaltılı, 1988 Konya Akşehir doğumlu 33 yaşındadır. Bu zamana kadar birçok dizi, film ve reklamda rol alan oyuncu eğitimi bakımından da oldukça donanımlıdır.

Boyu 1,83 olan oyuncu 75kg ve mavi gözlüdür. Ekranlara Hatırla Sevgili dizisiyle başlayan genç oyuncu o zamandan bu yana çok tutulmuştur. 11 yaşından beri oyunculuğa merak salan ve kendini bu doğrultuda geliştiren başarılı oyuncu, Belediye Tiyatrolarında başlarayak tozu ilk orada yutmuştur. 2007 senesinde, Türker İnanoğlu Eğitim Vakfı'nda oyunculuk eğitimi aldı. Oradan Hatırla Sevgili dizisinde Veli Yılmaz olarak oynadı. 

2008 senesinde Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünü birincilikle ve burslu olarak kazandı. Çift anadal olarak Radyo Televizyon Sinema bölümünde yan dal yapmıştır. 

2011 senesinde eğitimi için İngiltere York St. John Üniversitesinde oyunculuk eğitimi alarak ilerledi ve İtalya'da Creative chaos'da performans eğitimi alarak başarıya başarı ekledi. Hırvatistan ve italya'da performans sergiledi. 2013 senesinde birincilikle mezun oldu Yeditepe Üniversitesi'nden. Aynı üniversitede RTS bölümünde yüksek lisans yapmaya başladı ve halen daha devam ediyor.

Beşiktaş Kültür Merkezi, Gazanfer Özcan Tiyatrosu ve İstanbul Devlet Tiyatrosu gibi yerlerde oynadı. 


Son Güncelleme: 26.01.2022 12:18
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Emre çaltılıTiyatroOyuncu
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