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Oyuncu Elif Erdal kimdir?

Beyaz perdenin başarılı oyuncusu olan Elif Erdal, birçok tiyatro yapımında emeği oldukça fazladır. Devlet tiyatrosu denilince akla gelen sayılı isimlerden biri olan Erdal, kimdir? Haberimizde Elif Erdal hakkında her şeye yer verdik.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:53
Oyuncu Elif Erdal kimdir?
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Seslendirmen, tiyatrocu, oyuncu on parmağında on marifet olan ünlü oyuncu Elif Erdal, Galip Erdal'ın eşidir. Tiyatro denilince akla gelen isimlerin başındadır. Yeteneği ve başarısı göz önünde olan güzel oyuncu, birçok çocuk oyununda imzası vardır. 

Sempatikliğiyle çocukların gönlünde taht kuran oyuncu, elini ve yeteneğini çocuklara öğreterek bu işi severek yapar. Ses tonu ile de dikkatleri üzerine çeken sanatçı başarısıyla her işin altından kalkıyor. 

1967 İstanbul doğumlu olan sanatçı 54 yaşındadır. Atv ekranlarında Sevdim adlı dizide oynamıştır. Birçok yeteneği bulunan oyuncu bu alanda profesyonel olmuştur. Yönetmen, oyuncu, yardımcı yönetmen ve asistan gibi birçok meziyeti bulunan sanatçı bugüne kadar camiaya çok fazla oyuncu kazandırmıştır. 

Çizgi film seslendirmenliği de yapıyor. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. 

İstanbul, Adana ve Trabzon Devlet Tiyatrolarında çalışmıştır. 

Yönettiği oyunlar şunlardır;

Harikalar Mutfağı (Adana Dt)

Androkles İle Aslan (Konya Dt)

Yağmur Ağacı (İstanbul Dt)

Suçlu Avcısı Sam Smith (İstanbul Dt)

Fare Kapanı (Tiyatro Ak’la Kara)

Sharlock Holmes (Tiyatro Ak’la Kara)

İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı (İstanbul Dt)

Oynadığı tiyatrolar şunlardır;

Bir Şehnaz Oyun (Trabzon Dt)

Midasın Kulakları (Adana Dt)

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım (Adana Dt)

Taziye (Tiyatro Ata)

Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü (İstanbul Dt)

Kral Dairesi (İstanbul Dt)

Arsız Davet (Tiyatro Ak’la Kara)

Sinema oyunları; 

Atıf Yılmaz - Hayallerim, Aşkım ve Sen Filmi

Zülfü Livaneli - Ada Filmi 

Dizi ise; 

Vicdan- 2013 oynamıştır. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:53
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Anahtar Kelimeler:
OyuncuTiyatrocuElif Erdal
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