Oyuncu Ekin Koç kimdir?

Yakışıklı, sempatik ve genç oyuncu yer aldığı her projede ses getiriyor. Ekranların sevilen yüzü olmayı başaran oyuncu, başarısı ve yeteneğiyle ön plana çıkıyor.

1992 İstanbul doğumlu olan oyuncu, 29 yaşındadır. Memleketi Antalya Alanya'dır. Lise eğitiminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme bölümünü kazanmıştır. Akademi 35 buçukta oyunculuk eğitimini alarak camiaya katılan oyuncunun geleceği parlak olduğu yer aldığı projelerdeki üstün başarısından ötürü belli olmuştur.

Babası turizm işi yapan oyuncunun annesi ise bankacıdır.

Neslihan Atagül ile birlikte oynadıkları film Senden Bana Kalan, çok büyük ses getirmiştir. Profesyonel başarı gösteren oyuncu, daha sonra Kösem Sultan'da 1.Ahmed rolünü canlandırarak oyunculuk kariyerinde zirveye ulaşmıştır. Performansıyla izleyiciyi büyüleyen oyuncu birçok projede yer almaya devam ediyor.

Ardından Farah Zeyneb Abdullah ile birlikte, Bizim İçin Şampiyon filminde oynamıştır. O filmde büyük yankı uyandırmıştır. Dikkatleri iyice üzerine çeken oyuncu, başarıdan başarıya koştuğu konuşuluyor.

Dönem dizileriyle devam ederek, Uyanış Büyük Selçuklu'da da hatırı sayılır rol almıştır.

En iyi erkek oyuncu ödüllerinin sahibi olmuştur.