İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Oyuncu Ekin Koç kimdir?

Ekranların sevilen yüzü Ekin Koç, bu zamana kadar birçok reklam, dizi ve sinema filmlerinde rol alarak kendisini tanıttı. Yakışıklığıyla genç kızların kalbini fetheden oyuncu, hayranları tarafından yeni projelerde anılmasıyla bekleniyor. Ekin Koç, hayranları tarafından sosyal medyada en çok aranan isimler arasında yer alıyor. Ekin Koç hakkında her şey haberimizde!

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:41
Oyuncu Ekin Koç kimdir?
Takip Et:

Yakışıklı, sempatik ve genç oyuncu yer aldığı her projede ses getiriyor. Ekranların sevilen yüzü olmayı başaran oyuncu, başarısı ve yeteneğiyle ön plana çıkıyor. 

1992 İstanbul doğumlu olan oyuncu, 29 yaşındadır. Memleketi Antalya Alanya'dır. Lise eğitiminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme bölümünü kazanmıştır. Akademi 35 buçukta oyunculuk eğitimini alarak camiaya katılan oyuncunun geleceği parlak olduğu yer aldığı projelerdeki üstün başarısından ötürü belli olmuştur. 

Babası turizm işi yapan oyuncunun annesi ise bankacıdır. 

Neslihan Atagül ile birlikte oynadıkları film Senden Bana Kalan, çok büyük ses getirmiştir. Profesyonel başarı gösteren oyuncu, daha sonra Kösem Sultan'da 1.Ahmed rolünü canlandırarak oyunculuk kariyerinde zirveye ulaşmıştır. Performansıyla izleyiciyi büyüleyen oyuncu birçok projede yer almaya devam ediyor. 

Ardından Farah Zeyneb Abdullah ile birlikte, Bizim İçin Şampiyon filminde oynamıştır. O filmde büyük yankı uyandırmıştır. Dikkatleri iyice üzerine çeken oyuncu, başarıdan başarıya koştuğu konuşuluyor. 

Dönem dizileriyle devam ederek, Uyanış Büyük Selçuklu'da da hatırı sayılır rol almıştır. 

En iyi erkek oyuncu ödüllerinin sahibi olmuştur. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ekin KoçOyuncuünlü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Cahit Gök kimdir?
Cahit Gök kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?

Popüler Haberler

1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 5 Şubat 2022 Cumartesi Bitcoin ne kadar oldu?
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Cahit Gök kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?
Oyuncu Erol Alpsoykan kimdir? Kısa biyografisi
Ahmet Olgun Sünear kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?
Başarılı oyuncu Kazım Akşar kimdir? Nerelidir? Kazım Akşar nerede yaşıyor?
Sen Çal Kapımı Eda ile Serkan'ın kızı kim? Mayısa Başol kim, kaç yaşında?
Van Büyükşehir Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım! Sosyal yardım başvurusu
Kanal 7'de yayınlanan Hint dizileri neler?
Böyle İyiyiz dizisinin konusu nedir, oyuncuları nelerdir?
Bankacılık ve sigortacılık meslek elemanı 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Orhan Edip kimdir? Kaç yaşında? Orhan Edip'in hayatı
Kırmızı Oda dizisinin yeni konuğu Esra Ronabar diziye dahil oluyor! Esra Ronabar Kırmızı Oda dizisinde hangi karakteri canlandıracak?
İlayda Fidanlık kimdir, nerede doğmuştur? İlayda Fidanlık evli mi? İlayda Fidanlık kaç yaşında?
Usta oyuncu Metin Coşkun kimdir?
Yasemin Hadivent kimdir? Nerelidir? Yasemin Hadivent kaç yaşında?
Levent İnanır kimdir, Nerede Doğmuştur, Nerede Yaşıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.