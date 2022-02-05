Oyuncu Eda Akkaya kimdir? Kısa biyografi

18 Kasım 1990 tarihinde hayata gözlerini açan, 30 yaşındadır. İstanbul ilimizde doğan Eda Akkaya, çocukluğunda jimnastik ile uğraşmıştır. Şimdilerde oyunculuk yapmakta olan Akkaya, kariyerine ilk adımını Kahireli Palas adlı yapımda Zerrin karakterine hayat vererek başlamıştır. Daha sonra da Kaçak adlı yapımın kadrosunda yer almıştır. Oyunculuk eğitimini 35buçuk adlu Sanat Merkezi’nde alan Akkaya, İlişki Durumu Karışık adlı yapımda Candan karakterini canlandırırken gördük. Kendisini en sonadlı programın 2016 yılında yayınlanan sezonunda ünlüler takıma dahilken görmüştük.