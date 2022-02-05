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Oyuncu Eda Akkaya kimdir? Kısa biyografi

Oyuncu Eda Akkaya hakkında edindiğimiz bilgilere sizler için bu yazımızda yer verdik. Eda Akkaya için yazdığımız bu kısa biyografi yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:22
Oyuncu Eda Akkaya kimdir? Kısa biyografi
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18 Kasım 1990 tarihinde hayata gözlerini açan Eda Akkaya, 30 yaşındadır. İstanbul ilimizde doğan Eda Akkaya, çocukluğunda jimnastik ile uğraşmıştır. Şimdilerde oyunculuk yapmakta olan Akkaya, kariyerine ilk adımını Kahireli Palas adlı yapımda Zerrin karakterine hayat vererek başlamıştır. Daha sonra da Kaçak adlı yapımın kadrosunda yer almıştır. Oyunculuk eğitimini 35buçuk adlu Sanat Merkezi’nde alan Akkaya, İlişki Durumu Karışık adlı yapımda Candan karakterini canlandırırken gördük. Kendisini en son Survivor adlı programın 2016 yılında yayınlanan sezonunda ünlüler takıma dahilken görmüştük.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:22
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Anahtar Kelimeler:
Eda AkkayaBiyografiSurvivor
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