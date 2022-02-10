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Oyuncu Ece Sükan kimdir? Ece Sükan nereli, kaç yaşında?

Oyuncu Ece Sükan kimdir? Ece Sükan nereli? Ece Sükan kaç yaşında? Ece Sükan evli mi? Ece Sükan hangi projelerde yer aldı? Herkes tarafından oyuncu Ece Sükan'ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor. İşte Ece Sükan'ın hayatı hakkındaki detaylar...

10 Şubat 2022 Perşembe 19:05
Oyuncu Ece Sükan kimdir? Ece Sükan nereli, kaç yaşında?
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Herkesin merak konusu olan oyuncu Ece Sükan’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Ece Sükan kimdir?

1 Ocak 1977 tarihinde Ankara ilinde dünyaya gelen Ece Sükan’ın babası iş adamı, annesi ise eski tiyatrocu Serpin Sükan’dır. Ece Sükan’ın kendisinden 4 yaş büyük Aslan adında abisi vardır. İlköğretim, Orta ve Lise eğitimini TED Ankara Koleji’nde tamamlamış bu sürede piyano eğitimi almıştır.

3 yıl Ankara Devlet Opera Balesi’nde bale eğitimi almış ve iki sene oyunlarda sahne almıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu Ece Sükan bir dönem radyo dj’liği yapmış mezun olmasının ardından İstanbul’a giderek Maria Claire’de modellik yapmaya başlamıştır. 1998 yılında katılmış olduğu Best Model of Turkey müsabakasında 3. olan güzel isim, yarışmanın ardından profesyonel mankenlik kariyerine adım atmış ardından New York’ta hayatını sürdüren abisinin yanına gitmiştir. Burada Fashion Institute of Technology okulunda In Styling eğitimi almıştır. Türkiye’ye dönmesinin ardından da Nişantaşında Ece Sükan Vintage adında bir butik ile iş hayatına atılmıştır. Ancak burayı kapatarak 2004 yılında oyunculuk kariyerine adım atmıştır. 2014 yılının Şubat ayında Amerika Kalifoniya Palm Springs’te moda tasarımcısı Ümit Benan ile dünya evine girmiştir. Ancak 2017 yılında evliliği sona ermiştir. Ece Sükan, şimdiye kadar 24 Saat, Avrupa Yakası, Haziran Gecesi, Çalınan Cesetler, Aşk Yakar ve Kızım Nerede gibi projelerde rol almıştır.



Son Güncelleme: 10.02.2022 19:05
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