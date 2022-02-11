Oyuncu Ece Hakim kimdir? Nerelidir? Yer aldığı yapımlar ve daha fazlası

10 Haziran 1998 yılında hayata gözlerini açan Ece Hakim, 22 yaşındadır. İstanbul’da doğup büyüyen Hakim, Üsküdar Amerikan Lisesi’nden mezun olmuştur.

2004 yılında 6 yaşındayken Anlat İstanbul isimli film ile oyunculuğa adım atan Ece Hakim, Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide canlandırdığıkarakteri ile bir hayli dikkat çekmiştir.

Başarılı bir akademik hayata sahip olan Ece Hakim, 2016 yılında ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da rol alıyordu ancak Harvard Üniversitesi’nden aldığı yüzde yüz burstan dolayı diziden ayrılmıştır. Yetenekli oyuncu günümüzde Amerika, Harvard Üniversitesi’nde Psikoloji Bölümü’nde eğitim hayatına devam etmektedir.

Şimdiye dek yer aldığı yapımlar arasında; Yağmur Zamanı, Avrupa Yakası, Aşk ve Ceza gibi isimler yer almaktadır.