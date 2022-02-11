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Oyuncu Ece Hakim kimdir? Nerelidir? Yer aldığı yapımlar ve daha fazlası

Daha çocukken oyunculuğa adım atan Ece Hakim hakkında merak edilenlere bu yazımızda sizler için yer verdik. Ece Hakim'in oyunculuk kariyeri ve başarılı akademik hayatına dair her şey yazımızın devamında yer almaktadır.

11 Şubat 2022 Cuma 00:04
Oyuncu Ece Hakim kimdir? Nerelidir? Yer aldığı yapımlar ve daha fazlası
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10 Haziran 1998 yılında hayata gözlerini açan Ece Hakim, 22 yaşındadır. İstanbul’da doğup büyüyen Hakim, Üsküdar Amerikan Lisesi’nden mezun olmuştur. 

2004 yılında 6 yaşındayken Anlat İstanbul isimli film ile oyunculuğa adım atan Ece Hakim, Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide canlandırdığı Gamze karakteri ile bir hayli dikkat çekmiştir.

Başarılı bir akademik hayata sahip olan Ece Hakim, 2016 yılında ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da rol alıyordu ancak Harvard Üniversitesi’nden aldığı yüzde yüz burstan dolayı diziden ayrılmıştır. Yetenekli oyuncu günümüzde Amerika, Harvard Üniversitesi’nde Psikoloji Bölümü’nde eğitim hayatına devam etmektedir.

Şimdiye dek yer aldığı yapımlar arasında; Yağmur Zamanı, Avrupa Yakası, Aşk ve Ceza gibi isimler yer almaktadır.



Son Güncelleme: 11.02.2022 00:04
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Anahtar Kelimeler:
Ece HakimEşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazGamze
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