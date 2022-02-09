Oyuncu Deniz Uğur kimdir? Hayatı ve daha fazlası

17 Ekim 1971 yılında hayata gözlerini açan Deniz Uğur 49 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Tiyatro Bölümü’nü bitirmiştir.

Bir Erkeğin Anatomisi isimli filmde oynadığı rol ile 1997 yılında 9.Ankara Film Festivali’nde Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu ödülünü elde etmiştir. Kendisinin en bilinen projelerinden biri de Adını Feriha Koydum adlı dizidir. Burada canlandırdığı Sanem karakteri ile izleyenlerin beğenisini toplamıştır. Umutsun Ev Kadınları adlı yapımda 2013 yılında Evrim Solmaz’ın ardından gelerek Gülşah karakterine hayat vermiştir.

Balerin Suna Uğur ve Opera sanatçısı Mete Uğur’un çocuğu olan Uğur, Ankara’da doğmuştur. Dünya güzeli Keriman Halis’in de torunudur. Bu sebeple kensinin Ubıh ve Adige kökeni bulunmaktadır.

Kendisinin son sinema filmi Orçun Benli’nin yönettiği 2014 yapımı Gulyabani ismindeki korku filmi olmuştur.

Şimdiye dek üç kez evlenen Deniz Uğur, 19 yaşında ilk evliliğini yapmıştır. Gazeteci Şirzat Bilallar ile 1992 yılında evlenen Uğur, 3 yıl sonra evliliğini sona erdirmiştir.

İkinci evliliği ise İsmail Hakkı Sunat ile gerçekleşmiştir. Çift Çanakkale’deki evlerinde komşularının yükses sesindenrahatsız olunca Sunat, komşularını uyarmak için yanlarına gitmiştir ancak kendisi komşusunun silah ile ateş etmesi sonucu hayatını kaybetmiştir. Trajik olayın ardından Deniz Uğur oğlu Engin ile bu olayı atlatmaya çalışmıştır.

Üçüncü evliliği de sunucu ve spiker Reha Muhtar iledir. Bu evlilikten Poyraz ve Mina Deniz isminde ikiz çocukları olmuştur. 2013 yılında ise Gulyabani filminin yönetmeni Orçun Benli ile nişanlanmıştır.

Oyuncu Deniz Uğur’u ekranlarımızda en son Zalim İstanbul adlı dizi ile görmüştük. Kendisi bu dizide Seher isminde bir karakteri canlandırmıştı.

Yer aldığı yapımlar arasında bilinenler; Yalan Dünya, Yağmur Zamanı, Sahte Prenses, İnsanlık Suçu ve Zalim İstanbul’dur.

