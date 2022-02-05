Oyuncu Deniz Gürzumar kimdir? Nerelidir? Deniz Gürzumar nerede yaşıyor?

12 Mayıs 1990 yılında Ankara’da doğmuştur. Oyunculuğunun yanı sıra müziğe de ilgisi olan Deniz Gürzumar 2006 yılında Mehmet Kerim ile beraber “Durma” adlı şarkıyı vokal yapmış ve böylelikle vokalliğini yaptığı ilk şarkısı olmuştur.

Daha sonra oyunculuğa adım atan Gürzumar, ilk deneyimini Gülpare adlı dizi ile yaşamıştır. İzmir, Ankara, İstanbul ve Antalya gibi çeşitli illerde organizasyonlarda sahne almıştır.

Oyuncu, Emret Komutan dizisinin müziğini seslendirmiştir. Bunun yanı sıra Gece Gündüz dizisinde bir bölüm yer almıştır. Esrarlı Gözler dizisinde de başrol oynamıştır. Bunun yanı sıra filmin sondtrack’ını yapmıştır.

Merhamet dizisinde Rıfat karakteri ile dizi severlerin beğenisini toplamıştır. Deniz Gürzumar 2013-2014 sezonunda Beni Böyle Sev adlı dizide 2 sezon Metin kişiliği ile kameraların karşısına geçmiştir.