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Oyuncu Civan Canova kim? Nereli?

Herkes ekranlarda o eşsiz karakterleri canlandırdığı usta oyuncuyu görür görmez tanır. Fakat isim olarak pek çoğumuz bilmez. İşte sizi bilinmeyen detaylarla civan Canova.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:18
Oyuncu Civan Canova kim? Nereli?
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Civan Canova tiyatro, sinema ve dizi film oyunculuğunun yanı sıra oyun ve senaryo yazarı olarakta bilinmekte. Civan Canova baba aracılığıyla Kavala’lıdır. Kavala Yunanistan’ın Doğu Makedonya ve Trakya bölgesinde bulunan bir sahil kenti olma özelliğini taşıyor. Fakat Civan Canova 28 Haziran 1955 tarihinde Ankara’da doğarak kendini tiyatro camiasının içinde buldu. Babası da Ünlü tiyatro oyuncusu Mahir Canova'dır. 1974 yılında başladığı Ankara Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümünü 1979 yılında bitirdi. İstanbul Devlet Tiyatrosunda 1979’da profesyonel olarak oynadığı ilk oyun Antigone oldu. Bu oyunda Haluk Kurdoğlu, Deniz Gökçer ve Tülin Oral gibi usta oyuncularla birlikte rol aldı.

Oyun yazarı olarak ilk oyunu olan Kıyamet Suları’nı 1993 yılında yazdı ve yayına sundu bu oyunun sayesinde İsmet Küntay En İyi Yazar Ödülü’nü kazandı. Bunların yanısıra birçok eser yazan Civan Canova karşılığı olarak yine birçok ödüle sahip oldu. 1998'de sanatçı Açelya Akkoyun ile evlenerek 2004 yılında boşanan Civan Canova, İstanbul Devlet Tiyatrosunda görev yapmaya halen devam ediyor.  

Yazdığı Oyun ve Senaryolar:

Pirömiyer : Konya Devlet Tiyatrosu - 2010 - Işıl Kasapoğlu, Üstat Harpagona Saygı ve Destek Gecesi : İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2010 - Levent Öktem, Düğün Şarkısı : İzmir Devlet Tiyatrosu - 2006 - Işıl Kasapoğlu, Ful Yaprakları : İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2004 - Turgay Kantürk, Sokağa Çıkma Yasağı : İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999 - Arif Akkaya, Erkekler Tuvaleti, Kör Buluşma, Kızıl Ötesi Aydınlık, MitosMorfos, Niobe, Neon

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

 

72. Koğuş : Murat Saraçoğlu - 2010 - Katil Hilmi,

Eve Dönüş : Ömer Uğur - 2006 - İşkenceci Polis,

Adım : Tomris Giritlioğlu - 1996 – Sedat,

Sokaktaki Adam : Biket İlhan - 1995,

Acı Lokma : Temel Gürsu - 1986 – Ömer, Hırsız

Zafer Par - 1986, Yıkılan Gurur : Temel Gürsu – 1983

Naci, Berduşlar : Temel Gürsu - 1982 – Kenan,

Mutlu Ol Yeter : Kartal Tibet - 1981,

Yaşamak Bu Değil : Temel Gürsu - 1981 – Fatih,

Nehir : Şerif Gören - 1977 – Engin,

Arkadaş : Yılmaz Güney - 1974 - Halil

 

Rol Aldığı Diziler:

Atiye (Mustafa, 2019)

Paramparça (Rahmi, 2015),

Her Sevda Bir Veda (2014),

Karadayı: Uluç Bayraktar - 2012,

Yalancı Şafak : Osman Sınav - 1990

Sensiz Yaşayamam : Özer Kızıltan - 2010

Fatmagül’ün Suçu Ne? : Hilal Saral Ünalan - 2011 - Avukat Kadir,

Ay Işığı (dizi) : Taylan Biraderler - 2008 - Yıldırım Duman,

Sınıf (dizi): Metin Günay - 2008 – Şeref,

Eksik Etek : Murat Saraçoğlu – 2007

Arka Sokaklar : Orhan Oğuz - 2007

Esir Kalpler : Taner Akvardar - 2006 - Ekrem Akerman,

Çeşm-i Bülbül : Serpil Kurtça - 2005,

Gece Yürüyüşü - 2004 – Cüneyt,

Çiçek Taksi : Yaşar Seriner - 2000

Bizim Aile : Sema Okay - 1995 – Ataç,

Yalancı Şafak : Osman Sınav - 1990.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:18
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Anahtar Kelimeler:
CivancanovaOyuncuUstaTiyatro
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