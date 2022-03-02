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Oyuncu Ceyda Saltadal kimdir?

Seslendirme sanatçısı olan ve oyunculuk da yapan Ceyda Saltadal, son zamanların en çok merak edilen isimleri arasındadır. Sosyal medya üzerinden yaptığı yoga rutinleri ile tanınan Saltadal, birçok reklamda boy göstermiştir. Saltadal kimdir? Hakkında tüm merak edilenler haberimizde yer alıyor.

02 Mart 2022 Çarşamba 03:05
Oyuncu Ceyda Saltadal kimdir?
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Seslendirme uzmanı ve çoğunlukla reklamlarla ekrana gelmesiyle tanınan güzel oyuncu, merak edilen isimler arasında yerini alıyor. 

Antalya 1983'te dünyaya gözlerini açan Ceyda Saltadal, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk bölümünde eğitim alarak, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezundur. Hayatında işi olarak daha çok seslendirme üzerine yoğunlaşan oyuncu, dizi ve filmlerde seslendirmen olarak yer almıştır. 

Nimet Atasoy Ajansına kayıtlı olan oyuncu bu zamana kadar rol aldığı yapımlar şunlardır;

Kızıl Elma (Müzeyyen Şeker, 2014)

Omuz Omuza (2004)

Sihirli Annem (2003)

Aşk Olsun (2003)

Rol Aldığı Filmleri:

Cumali Ceber: Allah Seni Alsın (2017)

Alkarısı Cin-net (2015)

Seslendirme Olarak Dizileri:

Adını Kalbime Yazdım (2013)

Maskeli Balo (2010)



Son Güncelleme: 02.03.2022 03:05
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Anahtar Kelimeler:
Ceyda SaltadalSeslendirmenOyuncu
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