Oyuncu Ceyda Saltadal kimdir?

Seslendirme uzmanı ve çoğunlukla reklamlarla ekrana gelmesiyle tanınan güzel oyuncu, merak edilen isimler arasında yerini alıyor.

Antalya 1983'te dünyaya gözlerini açan Ceyda Saltadal, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk bölümünde eğitim alarak, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezundur. Hayatında işi olarak daha çok seslendirme üzerine yoğunlaşan oyuncu, dizi ve filmlerde seslendirmen olarak yer almıştır.

Nimet Atasoy Ajansına kayıtlı olan oyuncu bu zamana kadar rol aldığı yapımlar şunlardır;

Kızıl Elma (Müzeyyen Şeker, 2014)

Omuz Omuza (2004)

Sihirli Annem (2003)

Aşk Olsun (2003)

Rol Aldığı Filmleri:

Cumali Ceber: Allah Seni Alsın (2017)

Alkarısı Cin-net (2015)

Seslendirme Olarak Dizileri:

Adını Kalbime Yazdım (2013)

Maskeli Balo (2010)