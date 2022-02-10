Oyuncu Buminhan Dedecan kimdir? Yer aldığı yapımlar ve daha fazlası

27 Temmuz 1984 yılında hayata gözlerini açan Buminhan Dedecan, 36 yaşındadır. Memleketi Urfa olan oyuncu İstanbul’da doğup büyümüştür. Babasının adı Abdulaziz Dedecan’dır ve avukattır.

2001 ile 2002 yılları arasında mankenlik eğitimini Erberk Ajans’tan almıştır. Lise eğitimini Bakırköy Sabri Çalışkan Lisesi’nde tamamlayarak mezun olmuştur. Daha sonra 2007 yılında Kültür Üniversitesi Rayo Televizyon ve Oyunculuk bölümünde aldığı eğitimi tamamlamış ve diplomasını almıştır.

Buminhan Dedecan şimdiye kadar birçok yapımda yer aldı ancak en bilineni ATV’de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizide canlandırdığı Ayhan karakteri olmuştur.

Şimdiye dek yer aldığı yapımlar arasında; Arka Sokaklar, Fetih 1453, Erkekler ve Beyaz Karanfil gibi isimler vardır.

