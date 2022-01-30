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Oyuncu Beyza Şekerci kimdir?

Ekranların güzel oyuncusu ve Engin Hepilerinin eşi Beyza Şekerci, oyunculuğuyla kendinden söz ettirmeyi başarmıştır. Klasik bale bölüm mezunu olan oyuncu dans ederek hayatına devam ediyor. Oyuncu Beyza Şeker hakkında detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor.

30 Ocak 2022 Pazar 12:06
Oyuncu Beyza Şekerci kimdir?
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Güzelliği ve sempatikliğiyle ekranlarda yer edinen oyuncu, 1988 İstanbul doğumlu 33 yaşındadır. Mimar Sinan Üniversitesi Klasik Bale bölüm mezunu olan Şekerci, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde çalışaktadır. 

Bir dönemler Es-Es dizisi için şive eğitimi alan oyuncu, çeşitli dizi, film ve reklamlarda oynamıştır.

2015 senesinin Mayıs ayında oyuncu Engin Hepileri ile hayatını birleştirerek evlenmiş, bir erkek çocukları olmuştur. 1,72 boyunda olan sempatik oyuncu 65 kg'dır. 

Bu zamana kadar; Beyaz Gelincik- 2005/Dizi, Süper Babaanne- 2008/Dizi, Es-Es- 2008-2009/Dizi, Bitmeyen Şarkı- 2010/Film, Türkan- 2011/Film, Avni Atmaca- ?, Firar- 2011-2012/Dizi, Gelmeyen Bahar- 2013/Film, Meddah- ?, İntikam- 2013- 2014/Dizi, Hayat Ağacı- 2014/Dizi, Mahalle Ağacı- 2015/Film ve Kamera Arkası 2020'de Sunucu rolünü almıştır.



Son Güncelleme: 30.01.2022 12:06
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Anahtar Kelimeler:
Beyza şekerciOyuncuEngin Hepileri
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