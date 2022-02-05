Oyuncu Beste Kökdemir kimdir?

Ekranların yeni yüzü, güzel oyuncu Beste Kökdemir 1993 Sinop doğumludur. Haliç Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimi 'Çıplak Geceler' adlı dizide gerçekleşen oyuncu, o diziden sonra ününü salmıştır.

Başarılı olan oyuncu, daha sonra projelerde yer almaya başlamıştır. Behzat Ç. dizisinde de rol almıştır.

2015 Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle de rol alan oyuncu, mesleğe devam edebilmek için İstanbul'a göç etmiştir.

Sosyal medya ağlarını etkin olarak kullanan oyuncunun hayran kitlesi oldukça fazladır.

Bir Çocuk Sevdim, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Poyraz Karayel, Kalbimin Sultanı, Her Yerde Sen gibi yerlerde rol almıştır.