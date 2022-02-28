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Oyuncu Ayça Damgacı kimdir?

Ekranların yetenekli ve güzel oyuncusu Ayça Damgacı, bu zamana kadar birçok film, dizi ve reklamda rol aldı. Ekrana çıktığı andan itibaren herkesi bir tebessüm saran içtenliğini izleyicisine yansıtmayı başarmış sayılı oyunculardandır. Peki, Ayça Damgacı kim, nereli ve hangi projelerde yer aldı? Hep birlikte haberimizin detayına bakalım.

28 Şubat 2022 Pazartesi 17:17
Oyuncu Ayça Damgacı kimdir?
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Ekranların sempatik ve becerikli oyuncusu Ayça Damgacı, hangi rolü oynasa hakkını en iyi şekilde veriyor. Uzun yıllardır bu camiada yer alan oyuncu, izleyicisi tarafından çok seviliyor. 

On parmağında on marifet olduğu yakınları tarafından söylenirken, güzel oyuncu 1973 İstanbul doğumlu 48 yaşındadır. Başına gelen olayları anlattığı 'Gitmek' filmiyle tanınmıştır ve çok sevilmiştir. Oyunculuğunun yanı sıra yazarlığı da vardır. 

İktisat okurken, bölümü bırakarak Şahika Tekand Oyunculuk ve Sanat Stüdyosunda eğitim alarak, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Göçebe Şarkılar isimli grupta vokallik yapan Damgacı; Gitmek- 2008 Film, Ay Lav Yu - 2010 Film, Yozgat Blues- 2013 Film, Aramızda Kalsın-2013-2015 Dizi, O Hayat Benim- 2015-2016 Dizi, Avlu- 2018 Dizi'de rol aldı.

Oynadığı Tiyatro Oyunları;

Yala Ama Yutma!, Beklerken, İstanbul'Da Bir Dava, Dillerde Günahkar, Döne Döne, Unutmak, Ormanların Hemen Önündeki Gece, Evlenme, Ceza Kolonisinde, Bebek Fil, Biraz Sen Biraz Ben.

Ödülleri de bulunan oyuncunun; 

27. Uluslararası İstanbul Film Festivali - Gitmek, En İyi Kadın Oyuncu

15. Altın Koza Film Festivali - Gitmek, En İyi Kadın Oyuncu (Selen Uçer'le paylaştı.)

14. Uluslararası Saraybosna Film Festivali, 'Gitmek', En İyi Kadın Oyuncu

14. Türkiye/Almanya Film Festivali Nunberg, Gitmek En iyi Kadın Oyuncu



Son Güncelleme: 28.02.2022 17:17
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OyuncuAyça DamgacıTiyatro
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