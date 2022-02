Oyuncu Ata Demirer kimdir?

Oyuncu, program sunucusu, komedyen, seslendirmen, müzisyen ve tiyatrocu kısacası on parmağında on marifet olan çok yetenekli bir oyuncudur. Camianın bomba isimlerindendir. Bu zamana kadar yer aldığı her projede öne çıkmayı başarmıştır.

Başarısıyla anılan usta oyuncu, hayranları her geçen gün kendisinden yeni bir film haberi bekliyor.

1972'de dünyaya gözlerini Bursa'da açtı. Bursa Erkek Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite yıllarında müzisyenlik yapmıştır.

Şu an Aslı Turanlı ile birlikteliği vardır. Abisinin yardımıyla birçok yerde müzik yapma imkanına sahip olan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvar Türk Müziği bölümünü kazanmıştır.

Müzik yapmaya eğitim hayatının dışında da devam eden oyuncunun arkadaş çevresi Demirer'deki oyuncu yeteneğini keşfederek onu oyuncu olması için ikna etmiştir. Kkomedyenliğe o zamanlar girişen Demirer, o sektörde de başarılı olmuştur. Birkaç müzik grubunda solistlik yapmıştır.

Stand up gösterileri, konserler, oyunlar gibi birçok alanda girişimi olmuştur. Hepsinde de başarıyla sonlandırmıştır.

Asıl çıkışı Avrupa Yakası'nda Volkan karakterini canlandırarak olmuştur. Türk televizyon tarihine bu şekilde damgasını vuran sanatçı o andan itibaren unutulmayan hala daha izlenirliğini koruyan oyuncu olmuştur. Başarısı ve canlandırdığı karakter hala dillerden düşmez.

9 tane oyunculuk alanında ödülleri vardır. Birçok filmde yer aldı.

Sosyal medyada da aktif olarak yer alır.

Çanakkale'de yaşamını sürdürmektedir, İstanbul'a çok sık gidip gelir.