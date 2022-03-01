Oyuncu Anta Toros kimdir?

Dizi, film ve reklam dünyasının eskitemediği güzelliğiyle beğeni toplayan asil oyuncu, entrika ve komedi türlerinin aranan ilk yüzüdür.

1948 doğumlu olan Anta Toros 73 yaşındadır. Ermeni asıllıdır. Tiyatroya yatkınlığı sebebiyle amatör olarak ilgilenerek daha sonra Dostlar Tiyatrosu'nda eğitim alarak profesyonel anlamda oyunculuğa başlamıştır. 1971 Engin Cezzar Tiyatrosu'nda oynamaya devam etmiştir.

2010 senesinde eşi Misak Toros vefat etmiştir. Evliliğinden bir kızı doğmuştur, İna Büyüksakayan. Yurtdışında oyunculuğa dair çalışmaları bulunmaktadır.

Oynadığı diziler ve oyunlar;

Dönme Dolap - 2005

Sen Ne Dilersen - 2005

Acı Hayat - 2005

Serseri - 2003

Estağfurullah Yokuşu - 2003

Para=Dolar - 2002

Aşk ve Gurur - 2002

Yarım Elma - 2002

Benim İçin Ağlama - 2001

Yeni Hayat - 2001

İstanbul'da Bir Malatyalı - 2000

Ah Geceler - 2000

Herşeye Karşıyız - 2000



Ana Kuzusu - 2000Gittiğin O Gün - 2000Sır - 1999Köstebek - 1999Nilgün (2) - 1999Marziye - 1998Sır - 1997Sakin Kasabanın Kadını - 1997Yalan - 1997Kara Melek - 1996Kızımı Arıyorum - 1993Bayan Perşembe - 1993Zirvedekiler - 1993Mahallenin Muhtarları - 1992