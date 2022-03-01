İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Oyuncu Anta Toros kimdir?

Ekranların yıldızı Anta Toros, yıllardır en çok sevilen oyuncu olmayı başardı. Ermeni kökenli oyuncunun temeli tiyatroya dayanmaktadır. Entrikalı ve komedi dizilerinin aranan yüzü olan Toros, yılların eskitemediği güzelliğiyle izleyicilerini kendine hayran bıakıyor. Peki, Anta Toros kimdir? Ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

01 Mart 2022 Salı 11:03
Oyuncu Anta Toros kimdir?
Takip Et:

Dizi, film ve reklam dünyasının eskitemediği güzelliğiyle beğeni toplayan asil oyuncu, entrika ve komedi türlerinin aranan ilk yüzüdür.

1948 doğumlu olan Anta Toros 73 yaşındadır. Ermeni asıllıdır. Tiyatroya yatkınlığı sebebiyle amatör olarak ilgilenerek daha sonra Dostlar Tiyatrosu'nda eğitim alarak profesyonel anlamda oyunculuğa başlamıştır. 1971 Engin Cezzar Tiyatrosu'nda oynamaya devam etmiştir. 

2010 senesinde eşi Misak Toros vefat etmiştir. Evliliğinden bir kızı doğmuştur, İna Büyüksakayan. Yurtdışında oyunculuğa dair çalışmaları bulunmaktadır. 

Oynadığı diziler ve oyunlar;

Dönme Dolap - 2005
Sen Ne Dilersen - 2005
Acı Hayat - 2005
Serseri - 2003
Estağfurullah Yokuşu - 2003
Para=Dolar - 2002
Aşk ve Gurur - 2002
Yarım Elma - 2002
Benim İçin Ağlama - 2001
Yeni Hayat - 2001
İstanbul'da Bir Malatyalı - 2000
Ah Geceler - 2000
Herşeye Karşıyız - 2000

Ana Kuzusu - 2000
Gittiğin O Gün - 2000
Sır - 1999
Köstebek - 1999
Nilgün (2) - 1999
Marziye - 1998
Sır - 1997
Sakin Kasabanın Kadını - 1997
Yalan - 1997
Kara Melek - 1996
Kızımı Arıyorum - 1993
Bayan Perşembe - 1993
Zirvedekiler - 1993
Mahallenin Muhtarları - 1992



Son Güncelleme: 01.03.2022 11:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Anta TorosOyuncuTiyatrocu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ezgi Çelik kimdir? Ezgi Çelik kaç yaşında, nereli?
Ezgi Çelik kimdir? Ezgi Çelik kaç yaşında, nereli?
Enis Aybar kimdir? Enis Aybar kaç yaşında? Enis Aybar ile ilgili bilgiler
Enis Aybar kimdir? Enis Aybar kaç yaşında? Enis Aybar ile ilgili bilgiler
Ayşin Çakıroğlu kimdir? Ayşin Çakıroğlu hakkında bilgiler
Ayşin Çakıroğlu kimdir? Ayşin Çakıroğlu hakkında bilgiler
Şevket Süha Tezel kimdir? Şevket Süha Tezel kaç yaşında, nereli?
Şevket Süha Tezel kimdir? Şevket Süha Tezel kaç yaşında, nereli?
Mesut İzgi kimdir? Hangi projelerde rol almıştır?
Mesut İzgi kimdir? Hangi projelerde rol almıştır?
Erdağ Yenel kimdir? Erdağ Yenel kaç yaşında, nereli?
Erdağ Yenel kimdir? Erdağ Yenel kaç yaşında, nereli?

Popüler Haberler

Oyuncu Anta Toros kimdir?
Ezgi Çelik kimdir? Ezgi Çelik kaç yaşında, nereli?
Enis Aybar kimdir? Enis Aybar kaç yaşında? Enis Aybar ile ilgili bilgiler
Ayşin Çakıroğlu kimdir? Ayşin Çakıroğlu hakkında bilgiler
Şevket Süha Tezel kimdir? Şevket Süha Tezel kaç yaşında, nereli?
Mesut İzgi kimdir? Hangi projelerde rol almıştır?
Erdağ Yenel kimdir? Erdağ Yenel kaç yaşında, nereli?
Cemalettin Çekmece kimdir?
Güzel oyuncu Sevinç Meşe kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Sevinç Meşe nerede doğdu?
Ziraat Bankası konut kredisi kampanyaları nelerdir? Avantajlı konut kredisi kampanyaları
Ön muhasebe ne anlama gelir? Ön muhasebe nasıl yapılır?
Bildirimli İşçi Feshi nedir? İş Fesih Bildirimi şartları nelerdir?
Yaprak sarması nasıl yapılır? Zuhal Topal’la Sofrada Yaprak Sarması tarifi
Rüyada domates görmek ve toplamak hangi anlama gelir?
Netflix Bartkowiak film konusu ve yorumu
Çiftçilere müjde! Tarımsal kredi borçlarına yapılandırma!
Kardeşlerim Ayşe kimdir? Çağla Şimşek hakkında bilgiler
Aslıhan Malbora kimdir? Aslıhan Malbora kaç yaşında, nereli?
Tarım ve Orman Bakanlığı arı, ipek böceği, kaz ve hindi yetiştiricilerine hibe desteği sunuyor
Zuhal Topal’la Sofrada Emel Aksoy kimdir, Emel Aksoy evli midir?
Özge Çelik kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Özge Çelik nerede yaşıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.