Oyuncu Anta Toros kimdir?

Dizi, film ve reklam dünyasının eskitemediği güzelliğiyle beğeni toplayan asil oyuncu, entrika ve komedi türlerinin aranan ilk yüzüdür.
1948 doğumlu olan Anta Toros 73 yaşındadır. Ermeni asıllıdır. Tiyatroya yatkınlığı sebebiyle amatör olarak ilgilenerek daha sonra Dostlar Tiyatrosu'nda eğitim alarak profesyonel anlamda oyunculuğa başlamıştır. 1971 Engin Cezzar Tiyatrosu'nda oynamaya devam etmiştir.
2010 senesinde eşi Misak Toros vefat etmiştir. Evliliğinden bir kızı doğmuştur, İna Büyüksakayan. Yurtdışında oyunculuğa dair çalışmaları bulunmaktadır.
Oynadığı diziler ve oyunlar;
Dönme Dolap - 2005
Sen Ne Dilersen - 2005
Acı Hayat - 2005
Serseri - 2003
Estağfurullah Yokuşu - 2003
Para=Dolar - 2002
Aşk ve Gurur - 2002
Yarım Elma - 2002
Benim İçin Ağlama - 2001
Yeni Hayat - 2001
İstanbul'da Bir Malatyalı - 2000
Ah Geceler - 2000
Herşeye Karşıyız - 2000
Gittiğin O Gün - 2000
Sır - 1999
Köstebek - 1999
Nilgün (2) - 1999
Marziye - 1998
Sır - 1997
Sakin Kasabanın Kadını - 1997
Yalan - 1997
Kara Melek - 1996
Kızımı Arıyorum - 1993
Bayan Perşembe - 1993
Zirvedekiler - 1993
Mahallenin Muhtarları - 1992