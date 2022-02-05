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Oyuncu Ali Sunal kimdir?

Yetenekli oyuncu Ali Sunal, rahmetli oyuncu Kemal Sunal'ın oğludur. Ali Sunal'da babasının izinden giderek ekranların yıldızı olmayı başarmıştır. Yapmış olduğu komedi programları ve filmlerle başarısını gösteren oyuncu, yeteneğinin babasından geçtiğine her fırsatta değiniyor. Ali Sunal'ı siz değerli okuyucularımız için detaylı olarak anlatacağız.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:18
Oyuncu Ali Sunal kimdir?
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Türk Sinemasının vedarı iftarı Kemal Sunal'ın oğlu olan Ali Sunal, babasının izinden gidiyor. Camiada başarısı, yeteneği ve beyefendi duruşuyla taktir kazanan oyuncu başarısını her alanda gösteriyor. 

Film, dizi, reklam, program sunuculuğu ve tiyatro da yapan Ali Sunal, on parmağında on marifetle sevenlerinin gönlünü kazandı. Rahmetli Kemal Sunal'dan yadigar olan Ali Sunal, her daim yaptığı başarılı işlerle gündeme geliyor. 

1977 İstanbul doğumludur. Mmeleketi Malatya'dır. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanmaktadır. Sunal'ın sevenleri ve hayranları oldukça fazladır. 

Yeditepe Üniversitesi'nde İşletme eğitimi almıştır. Kendisini oyunculuk üzerine geliştirmiştir. Sadri Alışık Kültür Merkezi, Dormen Tiyatro gibi sahnelerin tozunu yutmuştur. 

2018 yılında avukat Nazlı Kurbanzade ile dünya evine girmiştir. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:18
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Anahtar Kelimeler:
Ali SunalKemal SunalOyuncuEzo
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