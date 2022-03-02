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Oyuncu Ali İpin kimdir? Kısa biyografisi

Usta oyuncu Ali İpin hakkında edindiğimiz bilgilere sizler için bu yazımızda yer verdik. Ali İpin'in kısa biyografi yazısını okumanızı tavsiye ederiz.

02 Mart 2022 Çarşamba 13:04
Oyuncu Ali İpin kimdir? Kısa biyografisi
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21 Aralık 1955 tarihinde hayata gözlerini açan Ali İpin, 65 yaşındadır. Memleketi olan Ankara ilimizde doğan İpin, lise eğitimine kadar Ankara’da yaşamıştır. Daha sonra babasının işi gereği İstanbul’a taşınmışlardır ve lise eğitimini burada bitirmiştir. 1975 yılında Ankara Cebeci Devlet Konservatuarı’na girmiştir ve 3 yıl sonra Tiyatro Bölümü’nü bitirmiştir. Oyunculuğa ilk adımını 2000 yılında Samyeli isimli dizi ile atan İpin, 2015 yılında Hatırl Gönül adlı yapımda Kürşat karakterine hayat vermiştir ve Hanım Köylü adlı yapımda da yer almıştır.



Son Güncelleme: 02.03.2022 13:04
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Alp İpinHanım KöylüHatırla GönülBiyografi
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