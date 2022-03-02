Oyuncu Ali İpin kimdir? Kısa biyografisi

21 Aralık 1955 tarihinde hayata gözlerini açan Ali İpin, 65 yaşındadır. Memleketi olan Ankara ilimizde doğan İpin, lise eğitimine kadar Ankara’da yaşamıştır. Daha sonra babasının işi gereği İstanbul’a taşınmışlardır ve lise eğitimini burada bitirmiştir. 1975 yılında Ankara Cebeci Devlet Konservatuarı’na girmiştir ve 3 yıl sonra Tiyatro Bölümü’nü bitirmiştir. Oyunculuğa ilk adımını 2000 yılında Samyeli isimli dizi ile atan İpin, 2015 yılında Hatırl Gönül adlı yapımda Kürşat karakterine hayat vermiştir veadlı yapımda da yer almıştır.