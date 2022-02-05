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Oya Aydoğan kimdir? Nerelidir? Oya Aydoğan neden vefat etti?

Türkiye'de adından oldukça sık söz ettirmiş ve birden fazla dizi, filmde rol almış olan Oya Aydoğan, başarılı oyunculuğu ile kendini sevdirmeyi başarmıştır. 2016 yılında vefat eden oyuncu, sevenlerini bir hayli üzmüştür. Oya Aydoğan hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:45
Oya Aydoğan kimdir? Nerelidir? Oya Aydoğan neden vefat etti?
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Oya Aydoğan kimdir?

1957 yılında dünyaya gelmiştir. . Sinema ve dizi oyuncusu olan Oya Aydoğan aynı zamanda Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapmıştır. 1976 yılında oyunculuk kariyerine adım atan Oya Aydoğan, aslen Tuncelili olduğunu ve alevi olduğunu bir röportajında söylemiştir. Aynı zamanda verdiği röportajda insanların alevi olduklarını hep gizlediklerini ama kendisinin hiçbir zarar görmediğini, alevi olmasıyla iftihar ettiğini söylemiştir. 

2016 yılında Aort damarının yırtılması ile hastaneye kaldırılmıştır. 12 saat süren ameliyat sonucunda hayatını kaybetmiştir. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:45
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Oya AydoğanOyuncu
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