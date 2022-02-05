Oya Aydoğan kimdir? Nerelidir? Oya Aydoğan neden vefat etti?

Oya Aydoğan kimdir?

1957 yılında dünyaya gelmiştir. . Sinema ve dizi oyuncusu olan Oya Aydoğan aynı zamanda Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapmıştır. 1976 yılında oyunculuk kariyerine adım atan Oya Aydoğan, aslen Tuncelili olduğunu ve alevi olduğunu bir röportajında söylemiştir. Aynı zamanda verdiği röportajda insanların alevi olduklarını hep gizlediklerini ama kendisinin hiçbir zarar görmediğini, alevi olmasıyla iftihar ettiğini söylemiştir.

2016 yılında Aort damarının yırtılması ile hastaneye kaldırılmıştır. 12 saat süren ameliyat sonucunda hayatını kaybetmiştir.