Our Man From Jersey’nin kadrosunda, Halle Berry!

Netflix yabancı film konusunda özgün içerikler sunmaya devam ediyor. Casus filmi alanında Our Man From Jersey'in kadrosunda Halle Berry yer alacağı haberini verdi.

Hayranları film için sabırsızlanıyor.

Oscar ödülü olan oyuncu Halle Berry, müthiş performaslarıyla izleyenleri büyülüyor. Bu film içinde kadroda yer almasıyla çok konuşulan oyuncu, film için hazırlıklara başladı. Mark Wahlberg ile başrollerini oynayacağı filmde heyecanlı sahneler ekrana gelecek gibi duruyor. Nefes kesen kareleriyle, casus kategorisinde film severler için efsane bir yapım olacağı şimdiden belli oldu.

Filmin yapımcılığını Wahlberg ve Stephen Levinson ile birlikte üstlecekler. Levinson'un düşüncesine göre şekillenen filmde son noktayı David Guggenheim ele alacak. Berry'in rolü için şu anlık sır verilmiyor. Ama bir James Bond filmi olacağı konusunda sezgiler kuvvetli.

Halle Berry, geçmiş yıllarda da aksiyon filmlerinde oyunculuğunun altına attığı imza ile tanınırken bu filmde de efsane olacağı dilden düşmüyor. Netflix ile de iş durumlarını genişletmeleri üzerine ilerleyen bir anlaşmaları olabilir.

Halle Berry en iyi kadın oyuncu dalında akademi ödülünü kazanan ilk siyahi kadındır.

2020'de bir sağlık şirketi kuran Berry, burada hoş sohbet ve sağlık üzerine toplantılar yapmaya devam ediyor. Sağlıklı yaşam üzerine kurulan işletmenin küresel anlamda bir yankısı bulunuyor. Bu zihniyette olan herkesin erişimini sağlayabileceği bir adres olma niteliği taşıyor.