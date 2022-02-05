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Ötüken Hürmüzlü kimdir?

Ünlü oyuncu Ötüken Hürmüzlü çok konuşuldu. Ötüken Hürmüzlü’nün hayatına dair bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:26
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
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Ünlü oyuncu Ötüken Hürmüzlü birçok dizide ve tiyatro oyununda yer almıştır. Beni Affet dizisiyle tanıdığımız Ötüken Hürmüzlü doğma büyüme Ankaralıdır. Beni Affet dizisinde canlandırdığı Ferman karakteriyle ünlenen Ötüken Hürmüzlü birçok dizide yer almıştır. Firar, Köprü ve Bizim Evin Halleri isimli dizilerde oynamış olan Ötüken Hürmüzlü oyunculuk kariyerine devam etmeyi planlıyor. Beni Affet dizisinde hala oynamakta olan oyuncu 47 yaşındadır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:26
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Ötüken HürmüzlüBeni AffetBizim Evin Halleri
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