Ötüken Hürmüzlü kimdir?

Ünlü oyuncubirçok dizide ve tiyatro oyununda yer almıştır.dizisiyle tanıdığımız Ötüken Hürmüzlü doğma büyüme Ankaralıdır. Beni Affet dizisinde canlandırdığı Ferman karakteriyle ünlenen Ötüken Hürmüzlü birçok dizide yer almıştır. Firar, Köprü veisimli dizilerde oynamış olan Ötüken Hürmüzlü oyunculuk kariyerine devam etmeyi planlıyor. Beni Affet dizisinde hala oynamakta olan oyuncu 47 yaşındadır.