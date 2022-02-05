Ötüken Hürmüzlü kimdir?

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:26
Ünlü oyuncu Ötüken Hürmüzlü
birçok dizide ve tiyatro oyununda yer almıştır. Beni Affet
dizisiyle tanıdığımız Ötüken Hürmüzlü doğma büyüme Ankaralıdır. Beni Affet dizisinde canlandırdığı Ferman karakteriyle ünlenen Ötüken Hürmüzlü birçok dizide yer almıştır. Firar, Köprü ve Bizim Evin Halleri
isimli dizilerde oynamış olan Ötüken Hürmüzlü oyunculuk kariyerine devam etmeyi planlıyor. Beni Affet dizisinde hala oynamakta olan oyuncu 47 yaşındadır.
Son Güncelleme: 05.02.2022 15:26
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