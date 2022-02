Oscar Adayı Emerald Fennell, DC filmi Zatanna’nın senaryosunu üstlendi!

Başarılı yönetmen Emerald Fennell, Promising Young Woman filmindeki başarısının ardından Zatanna filminin senaryosunu kaleme alacağını duyurdu.

Oscar adayı “Emerald Fennell”, DC filmi ‘Zatanna’yı yazacak!

"Promising Young Woman" ın Oscar adayı yönetmeni Emerald Fennell farklı bir senaryoyu ele alıyor. Yönetmen, DC Comics kahramanının beyazperde versiyonu olan Zatanna'yı yazmak için bir sözleşme imzaladı. DC Films Waner Bros tarafından vizyona girecek olan yapım sinemada seyirci karşısına çıkacak. J.J. Abramsın Bad Robot Şirketi, WanerMedia ile genel bir anlaşma çerçevesinde prodüksiyonu üstleniyor.

Fennel ile yeni bir anlaşma, ilk yönetmenlik denemesi olan "Promising Young Woman" için Oscar adaylığı kazandıktan sonra geldi. Carey Mulligan ile En İyi Kadın Oyuncu adaylığını kazanan film, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo dahil olmak üzere beş Oscar adaylığı kazandı. Altın Küre, BAFTA, DGA ve WGA ödüllerinde de dikkat çekmeyi başardı.

İlk kez kendi projesi geliştirilecek olan Zatanna, Justice League ile olan ilişkisi ile biliniyor ancak karakter hiçbir zaman bir DC filminde yer almadı. Serinda Swan, CW yapımı Smalville'in sonraki sezonlarında bir süper kahramanın ilk canlı aksiyon görüntüsünü oynadı. Zatanna'nın filmdeki rolü hala bilinmemektedir. Gardner Fox ve Murphy Anderson tarafından yaratılan Zatanna bir sihirbazdır ve DC evrenindeki en güçlü sihirbazlardan biri olarak kabul edilmektedir. Büyü yetenekleri genetiktir çünkü babası Giovanni Zatara da bir simyacıdır.

Wonder Woman ve devamı Wonder Woman 1984'ten sonra Zatanna, DC'nin ana karakter olmuş olan ikinci kadın kahramanı olacak. Stüdyo, kısa zaman önce, The Flash'taki ilk çıkışından önce Supergirl'i oynaması için "The Young and the Restless" yıldızı Sasha Calle'ya rol verdi, ancak bağımsız bir film yapmadı. Fennell, Sandra Oh ve Jodie Comer'in başrollerini paylaştığı İngiliz casus gerilim filmi “Killing Eve” in ikinci sezonunda da dizi Show runner olarak bulundu. Oyunculuk çalışmaları arasında "Anna Karenina", "The Danish Girl", "Call the Ebe" ve son kez, Camilla Bowles'ı canlandırdığı, Netflix'in kraliyet draması "The Crown" yer almaktadır.