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Orhan Edip kimdir? Kaç yaşında? Orhan Edip'in hayatı

Orhan Edip Tıp Fakültesi mezunudur. Fakat tiyatroculuğa ilgisinden dolayı bu alana yönelmiştir. Birçok dizilerde rol almıştır. Orhan Edip'in hayatına dair bilgileri sizler için araştırdık. İşte detaylar haberimizde yer almaktadır.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:57
Orhan Edip kimdir? Kaç yaşında? Orhan Edip'in hayatı
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Orhan Edip kim?

04 Kasım 1967 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Annesi ev hanımıdır. Babası ise avukattır. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur.  Oyunculuk ve tiyatroya ilgisinden dolayı 1991 yılında Varsayalım İsmail dizisinde ilk kez rol almıştır. Daha sonra Şefkat Tepe dizisinde Albay Fikret karakterine hayat vermiş ve dikkatleri üzerine çekmiştir. 

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Tilki Andrei karakterine hayat vermiştir. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:57
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Orhan EdipHayatıOyuncuTiyatro
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