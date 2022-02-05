Orhan Edip kimdir? Kaç yaşında? Orhan Edip'in hayatı

Orhan Edip kim?

04 Kasım 1967 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Annesi ev hanımıdır. Babası ise avukattır. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur.luk veya ilgisinden dolayı 1991 yılında Varsayalım İsmail dizisinde ilk kez rol almıştır. Daha sonra Şefkat Tepe dizisinde Albay Fikret karakterine hayat vermiş ve dikkatleri üzerine çekmiştir.

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Tilki Andrei karakterine hayat vermiştir.

