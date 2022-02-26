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Onur Bilge kimdir? Onur Bilge hakkında bilgiler

Onur bilge nerelidir? Onur Bilge’nin biyografisini siz değerli okurlarımız için haberimiz de yer verdik. Ünlü oyuncumuz Bilge hakkında merak edilen bilgiler haberimizde.

26 Şubat 2022 Cumartesi 22:12
Onur Bilge kimdir? Onur Bilge hakkında bilgiler
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Onur Bilge hakkında bilgiler

Gözlerini 1983 Tunceli de hayata açan Bilge, lise hayatını İstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lisesinde geçirdi. Üniversite hayatını Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandığı halde beklemek zorunda kaldı söyleniyor. İleri zaman da kazandığı 9 Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’ne giriş yaptı. Üniversite hayatını tiyatro ile devam ettirmek için GSF Oyunculuk Bölümü’ne geçiş yaptı.

  Ünlü oyuncu kariyerini birçok dizi ve film de oynayarak taçlandırdı. Yer aldığı yapımlar; Eksik Sayfalar, İncir Reçeli 2, Kırık Kanatlar, Çalıkuşu, Vahyin İzinde, Kampüsistan, Kurşun Yarası, Kavak Yelleri, Alev Alev, Herşeye Rağmen ve Gamsız Hayat’dır. Bilge, halen oyunculuk yapmaya devam etmektedir. 



Son Güncelleme: 26.02.2022 22:12
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Anahtar Kelimeler:
Onur BilgeOyuncu
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