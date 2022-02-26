Onur Bilge kimdir? Onur Bilge hakkında bilgiler

Onur Bilge hakkında bilgiler

Gözlerini 1983 Tunceli de hayata açan Bilge, lise hayatını İstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lisesinde geçirdi. Üniversite hayatını Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandığı halde beklemek zorunda kaldı söyleniyor. İleri zaman da kazandığı 9 Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’ne giriş yaptı. Üniversite hayatını tiyatro ile devam ettirmek için GSFluk Bölümü’ne geçiş yaptı.

Ünlü oyuncu kariyerini birçok dizi ve film de oynayarak taçlandırdı. Yer aldığı yapımlar; Eksik Sayfalar, İncir Reçeli 2, Kırık Kanatlar, Çalıkuşu, Vahyin İzinde, Kampüsistan, Kurşun Yarası, Kavak Yelleri, Alev Alev, Herşeye Rağmen ve Gamsız Hayat’dır. Bilge, halen oyunculuk yapmaya devam etmektedir.