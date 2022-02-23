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One Small Problem filminin konusu ve analizi

Merhaba sevgili Gürses okurları. Yepyeni bir film önerisi ile karşınızdayız. One Small Problem filminin içeriği ve incelemesi haberimizin detaylarında.

23 Şubat 2022 Çarşamba 17:10
One Small Problem filminin konusu ve analizi
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One small problem filmini boş zamanlarınızı değerlendireceğinizi tam olarak lokmalık bir film olarak adlandırabiliriz.  Bu film bir ideoloji veya kendini izleyiciye kanıtlayacağı türden bir şey değil tam tersine pozitif bir olguyla izleyiciye keyif veren bir yapıdadır. Kısa bir film olmasına rağmen oldukça etkileyici niteliktedir.

Geçtiğimizin ayın 19’ unda Netflix platformunda yayına giren One Small Problem filmi alışılmış bir konu yapısıyla bilindik olma özelliğini taşıyor. Bir konusu tam olarak şöyle evli çiftin bir süredir evliliklerinin içerisinde yolunda gitmeyen bazı noktalar var. Ve bunlar dolayısıyla bitirme kararı verirler. Ardından velayet davasının kazanan baba kızı Ari’yi yanına alarak serüvene atılır.

One Small Problem Film Yorumu

Filmde yansıtılan aile bağları ile bireyler arasındaki sıkı sıkı bulunan bir duygu söz konusu olmaktadır. Müzik ve yemek organizasyonlarıyla ilgilenerek sanatı da işin içine katarlar. Bazen öyle bir boş vermişlikle rahat bir görüntü yansıtırlar.

Fidel boşanmış olmasına rağmen henüz hayatına yeni birini almaya hazır değildir. Ve bu yüzden kendini sadece kızına adamıştır. Fakat elbette hayatında bir şeyler meydana gelmeye hazırlanıyordur. Fidel bir kadınla tanışıp renkli bir kişiliğe bürünür. Ve Marina ile aralarında bir aşk doğmaya yeltenir.

Fidel zor zamanlardan geçtiği için öncelikle yeni bir hayata pek olumlu bakamaz. Hele de Marina’ nın da kendisi gibi değildi çocuklarla arasının iyi olmadığını öğrenince kız Ari’yi ondan saklamaya çalışır. Babasının başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenen Ari, küçük yaşına rağmen bunu olgunlukla karşılar. Ancak Marina’nın çocuklarla olan kötü ilişkisini öğrendiğinde durum değişir. Kızı Ari bu durumu babasının iyiliği için farlı bir noktaya getirerek babasının kız kardeşiymiş gibi davranarak sorunu aşacaklarını düşünür.

Filmin Yönetmenliğini Roberto Fiesco ve  senaristliğini ise Mariano Vera  üstelenmiştir.

IMDb: 6,4

One Small Problem Netflix Oyuncu Kadrosu

  • Alfonso Dosal – Fidel
  • Regina Blandón – Marina
  • Francesca Mercadante – Ari
  • Gustavo Egelhaaf – Enesto
  • Michelle Rodríguez – Sonia
  • Jorge Muñiz – Benardo
  • Miguel Jiménez – Temo
  • Giovanna Zacarías – Sara

 



Son Güncelleme: 23.02.2022 17:10
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Anahtar Kelimeler:
OnesmallproblemFilmAkıcıKomedyenlik
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