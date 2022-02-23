One Small Problem filminin konusu ve analizi

One small problem filmini boş zamanlarınızı değerlendireceğinizi tam olarak lokmalık bir film olarak adlandırabiliriz. Bu film bir ideoloji veya kendini izleyiciye kanıtlayacağı türden bir şey değil tam tersine pozitif bir olguyla izleyiciye keyif veren bir yapıdadır. Kısa bir film olmasına rağmen oldukça etkileyici niteliktedir.
Geçtiğimizin ayın 19’ unda Netflix platformunda yayına giren One Small Problem filmi alışılmış bir konu yapısıyla bilindik olma özelliğini taşıyor. Bir konusu tam olarak şöyle evli çiftin bir süredir evliliklerinin içerisinde yolunda gitmeyen bazı noktalar var. Ve bunlar dolayısıyla bitirme kararı verirler. Ardından velayet davasının kazanan baba kızı Ari’yi yanına alarak serüvene atılır.
One Small Problem Film Yorumu
Filmde yansıtılan aile bağları ile bireyler arasındaki sıkı sıkı bulunan bir duygu söz konusu olmaktadır. Müzik ve yemek organizasyonlarıyla ilgilenerek sanatı da işin içine katarlar. Bazen öyle bir boş vermişlikle rahat bir görüntü yansıtırlar.
Fidel boşanmış olmasına rağmen henüz hayatına yeni birini almaya hazır değildir. Ve bu yüzden kendini sadece kızına adamıştır. Fakat elbette hayatında bir şeyler meydana gelmeye hazırlanıyordur. Fidel bir kadınla tanışıp renkli bir kişiliğe bürünür. Ve Marina ile aralarında bir aşk doğmaya yeltenir.
Filmin Yönetmenliğini Roberto Fiesco ve senaristliğini ise Mariano Vera üstelenmiştir.
IMDb: 6,4
One Small Problem Netflix Oyuncu Kadrosu
- Alfonso Dosal – Fidel
- Regina Blandón – Marina
- Francesca Mercadante – Ari
- Gustavo Egelhaaf – Enesto
- Michelle Rodríguez – Sonia
- Jorge Muñiz – Benardo
- Miguel Jiménez – Temo
- Giovanna Zacarías – Sara