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Ömür Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Ömür Özdemir, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Ömür Özdemir kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:45
Ömür Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
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Günümüzde en çok merak edilen isimlerin başında Ömür Özdemir gelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Ömür Özdemir, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Ömür Özdemir kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Ömür Özdemir Biyografisi

1 Ocak 1976 tarihinde dünyaya gelen başarılı ve tecrübeli oyuncu Ömür Özdemir, İstanbul’a bağlı olan Şile’de hayata gözlerini açtı ve şu an 45 yaşındadır. Sosyal medyada Ceri Levis adlı takma adla adını duyurdu. İşletme fakültesi mezunudur. 12 yıl boyunca ilaç mümessili olarak çalıştı.

Kendisi Twitter’daki tweetleriyle meşhur oldu. Jerry Lewis’i çok sevdiği için onun adını Türkçeleştirdiğini söyledi. Kendisi sosyal medyada gündeme ilişkin açıklamalarının yanı sıra sanatçılara yaptığı yorumlarla da gündeme geliyor. Okan Bayülgen’in çalışma arkadaşıdır. Twitter fenomenlerinden Selen Işık ile sevgili oldular.

Şimdiye kadar Seni Seviyorum Adamım, Güzel Köylü, Bizans Oyunları ve Hayat Sevince Güzel dizilerinde kendisine yer buldu.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:45
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Anahtar Kelimeler:
Ömür ÖzdemirCeri Levis
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