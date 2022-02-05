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Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?

Oyuncu Ömer Konakçı, birçok kişinin merak konusu oldu. Ömer Konakçı hakkında merak edilen bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

05 Şubat 2022 Cumartesi 16:02
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
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Yer aldığı projelerde dikkatleri üzerine çeken oyuncu Ömer Konakçı ile ilgili merak edilenleri ve biyografisini yazımızda derledik.

Ömer Konakçı kimdir?

8 Ağustos 1983 senesinde Malatya’da doğan Ömer Konakçı, üniversite eğitimini İnönü Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Elektronik Haberleşme bölümünde tamamladı. Malatya Sahne Sanatları Merkezi Deneğini kuran Konakçı, Malatya’nın ilk ve tek Açık Hava Tiyatrosunu açtı.

2011 senesinde Malatya Polis Meslek Yüksek Okulunda ve Malatya Gençlik Spor İl Müdürlüğünde tiyatro kursları açarak öğrenciler yetiştirdi. Daha sonra dört sene boyunca Malatya Halk Eğitim Merkezinde tiyatro usta öğreticisi olarak çalıştı. Malatya Usta Öğreticileri Yardımlaşama ve Dayanışma Deneği ile Malatya Sahne Sanatları Merkezi kurucu denek başkanlığı, Malatya Kültür Sanat ve Turizm denek kurucu üyeliğini yapan Konakçı ayrıca, Malatya Genç Müsaid, Malatya Belediyesi Yerel Gündem 21 Gençlik Meclisi, Gençlik Merkezi gibi sivil toplum kuruluşlarında yönetici üye olarak görevler aldı.

2014 senesinde Malatya’nın yerel kanalı Zer Tv’de programlar müdürlüğü yaptı. 2015 senesinde Malatya Büyükşehir Merkez Belediyelerinden Yeşilyurt Belediyesinde belediye tiyatrosunu kurarak genel sanat yönetmenliği ve belediye başkanı sanat danışmanlığı yaptı.

Ömer Konakçı, 2018 senesinde Zifir-i Azap ve 2020 senesinde Zir-i Cin isimli sinema filmlerinde rol aldı. 2021 senesinde Kanal D dijital platformlarında yayınlanması planlanan Girift isimli dizide rol alacak.



Son Güncelleme: 05.02.2022 16:02
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