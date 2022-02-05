Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?

Yer aldığı projelerde dikkatleri üzerine çeken oyuncu Ömer Konakçı ile ilgili merak edilenleri ve biyografisini yazımızda derledik.
Ömer Konakçı kimdir?
8 Ağustos 1983 senesinde Malatya’da doğan Ömer Konakçı, üniversite eğitimini İnönü Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Elektronik Haberleşme bölümünde tamamladı. Malatya Sahne Sanatları Merkezi Deneğini kuran Konakçı, Malatya’nın ilk ve tek Açık Hava Tiyatrosunu açtı.
2014 senesinde Malatya’nın yerel kanalı Zer Tv’de programlar müdürlüğü yaptı. 2015 senesinde Malatya Büyükşehir Merkez Belediyelerinden Yeşilyurt Belediyesinde belediye tiyatrosunu kurarak genel sanat yönetmenliği ve belediye başkanı sanat danışmanlığı yaptı.
Ömer Konakçı, 2018 senesinde Zifir-i Azap ve 2020 senesinde Zir-i Cin isimli sinema filmlerinde rol aldı. 2021 senesinde Kanal D dijital platformlarında yayınlanması planlanan Girift isimli dizide rol alacak.