İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...
Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına vatandaşlardan sevgi çemberi!
Son Dakika
Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına...

Okuduğunu anlama yöntemi çocuklara nasıl kazandırılır?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çoğu çocuk kitap okuma alışkanlığını bir kenarı bırakmıştır. Aileler genellikle bu durumdan çok şikayetçidir. Bunun önüne geçebilmek için aileler çözüm yolu arıyor. Peki, okuduğunu anlama yöntemi ise çocuklara nasıl kazandırılır hep birlikte haberimize göz atalım.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:32
Okuduğunu anlama yöntemi çocuklara nasıl kazandırılır?
Takip Et:

Teknolojik aletlerin günümüze girdiğinden beri hemen her insan gazete, kitap, dergi gibiokuma alışkanlıklarımızı bir kenrara kaldırdık. Peki ya çocuklar? Onlarda tablet, bilgisayar ve televizyon gibi teknolojik aletlerde oldukça fazla zaman geçrimeye başladı. Bunun önüne geçebilmek ve kitapları sevdirmek, okuduğunu anlamalarını sağlayabilmek için ne yapabilirz? 

Siz değerli opkuyucularımız için bunun yöntemlerini paylaşıyoruz.

Çocuklar onlara daha eğlenceli gelen araçlara yönelmeye başladı. Kitap okumak sıkıcı ve bir o kadar yorucu hale geldiğini çocuklar söylüyor. Birçok uzman, bu nesilin hemen her şeyden çabuk sıkılan bir nesil olduğunu ileri sürüyor. Ebeveynler bu tehlikenin farkında,birçoğu bu konuda uzman görüşüne başvururken birçoğu da çocuğu için nasıl bir yol izleyeceğini düşnüyor. Bizde sizler için birkaç yol sunacağız. 

Öncelikle yaş gruplarına hitap eden, başta renkli ve vol çizimli kitaplarla işe başlayabilirsiniz. Belki bir dünya atlası kitabı alarak merak güdüsünü tetikleyerek onun çeşitli hayaller kurmasını sağlayabilirsiniz. Ardından hayvanlar alemi, dünya ve uzay sistemi hakkında bilimsel ve yine bol fotoğraflı, resimli ve ilginç bulunan bilgileri paylaşan notlarla çevrili kitaplar tercih edebilirsiniz. Birlikte kitapçı gezebilir, kitapları raflarında inceleyebilir ve üzerine ortak bir şeylerpaylaşabilirsiniz. Bu yöntemlerle biraz daha olsun teknolojiye düşkün çocuklarınızı teknolojiden uzaklaştırabilirsiniz. Tabi buradaki temel amaç teknolojiden uzaklaşması değil ama teknolojiyle arasına bağları koymaktır. 

Okuduğunu anlamak için neler yapabiliriz?

Çocuğunuzu motive etmelisiniz,

Onu seveceği ve seçeceği kitaplar konusunda özgür bırakmalısınız,

Birlikte kütüphane dolaşabilirsiniz,

Birlikte kitap okuyabilirsiniz. 

Birinci maddeyi ele alırsak; kitap okumak şart ve zorunluluk hali taşımamalıdır. Kitabını okuduğun taktirde şunu izlemene izin veririm gibicümleler, çocuğu okumaya değil biran önce bitirmeye sevk eder. Okuduğunu da anlamaz. Çabucak kaldırıp atar.

İkinci madde ise; kendi seçtikleri kitapları daha hevesli ve içinden gelerek okuyacaklardır buna müsaade etmelisiniz. Ona uygun kitapların olduğu yerleregiderek seçmesine izin vererek bu durumu başlatabilirsiniz. 

Üçüncü madde için ise; kitapları sevmenin, onla zaman geçirmenin ne kadar faydalı olduğunu kütüphanelerde kitap bakarak ve çalışanları,okuyanları görerek bunu ona kanıtlayabilirsiniz. İnsanın en iyi kaçışı kitaplara olan kaçışlardır aslında. Çocuğunuz kitapların nasıl bir dünya ve görüş açtığını öğrendiğinde ise tam bir kitap kurdu olacaktır.

Son maddemize gelecek olursak; birlikte zaman geçirmek, bir düşnce üzerine birlikte kafa yormak sizinle geçirdiği keyifli zamanlarla birlikte onu daha çok kitap okumaya, düşünmeye ve anlamaya itecektir. Bir süre sonra sizde göreceksiniz ona doğu yoldan gitmesini öğreterek kitapkonusunda yardımcı olursanız o da bu yoldan gidecektir. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÇocukOkumaAlışkanlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzel oyuncu Berna Koraltürk kimdir? Aslen nerelidir? Kiminle evlidir?
Güzel oyuncu Berna Koraltürk kimdir? Aslen nerelidir? Kiminle evlidir?
Tülay Bursa kimdir, kaç yaşındadır? Tülay Bursa ile ilgili bilgiler
Tülay Bursa kimdir, kaç yaşındadır? Tülay Bursa ile ilgili bilgiler
Neslihan Acar kimdir? Nerelidir? Neslihan Acar nerede oturuyor?
Neslihan Acar kimdir? Nerelidir? Neslihan Acar nerede oturuyor?
Oyuncu Akın Ayvaz kimdir? Kısa biyografi
Oyuncu Akın Ayvaz kimdir? Kısa biyografi
Eşref Seyitoğlu kimdir? Eşref Seyitoğlu görev aldığı yapımlar
Eşref Seyitoğlu kimdir? Eşref Seyitoğlu görev aldığı yapımlar
Ali Tutal kim, nereli? Ali Tutal aslen nereli?
Ali Tutal kim, nereli? Ali Tutal aslen nereli?

Popüler Haberler

Güzel oyuncu Berna Koraltürk kimdir? Aslen nerelidir? Kiminle evlidir?
Tülay Bursa kimdir, kaç yaşındadır? Tülay Bursa ile ilgili bilgiler
Okuduğunu anlama yöntemi çocuklara nasıl kazandırılır?
Neslihan Acar kimdir? Nerelidir? Neslihan Acar nerede oturuyor?
Oyuncu Akın Ayvaz kimdir? Kısa biyografi
Eşref Seyitoğlu kimdir? Eşref Seyitoğlu görev aldığı yapımlar
Ali Tutal kim, nereli? Ali Tutal aslen nereli?
Numan Çakır kimdir? Numan Çakır görev aldığı diziler
Alihan Türkdemir kim, kaç yaşında? Alihan Türkdemir aslen nereli?
Mert Yavuzcan kim, kaç yaşında? Mert Yavuzcan'ın hayatı!
Migroskop dergisinde şeker ve çikolata fiyatları
İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz hakkında bilgiler
Gaye Turgut kimdir?
İşçi kaç tutanakta işten çıkarılır?
Zonguldak Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılmaktadır?
Camdaki Kız Nalan kimdir? Burcu Biricik kimdir?
Mahallenin Muhtarları dizisinin Fadime'si kim?
Oyuncu Makbule Meyzinoğlu kimdir? Makbule Meyzinoğlu nereli, kaç yaşında? Makbule Meyzinoğlu hangi projelerde yer aldı?
TAGEM’den Tarımsal Ar-Ge kapsamındaki projelere 100 milyon liralık destek
Kırmızı Oda Nihal karakterini oynayan Esra Ronabar kimdir?
Ünlü oyuncu Cem Özer kimdir? Cem Özer hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.