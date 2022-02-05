Okuduğunu anlama yöntemi çocuklara nasıl kazandırılır?

Teknolojik aletlerin günümüze girdiğinden beri hemen her insan gazete, kitap, dergi gibiokuma alışkanlıklarımızı bir kenrara kaldırdık. Peki ya çocuklar? Onlarda tablet, bilgisayar ve televizyon gibi teknolojik aletlerde oldukça fazla zaman geçrimeye başladı. Bunun önüne geçebilmek ve kitapları sevdirmek, okuduğunu anlamalarını sağlayabilmek için ne yapabilirz?

Siz değerli opkuyucularımız için bunun yöntemlerini paylaşıyoruz.

Çocuklar onlara daha eğlenceli gelen araçlara yönelmeye başladı. Kitap okumak sıkıcı ve bir o kadar yorucu hale geldiğini çocuklar söylüyor. Birçok uzman, bu nesilin hemen her şeyden çabuk sıkılan bir nesil olduğunu ileri sürüyor. Ebeveynler bu tehlikenin farkında,birçoğu bu konuda uzman görüşüne başvururken birçoğu da çocuğu için nasıl bir yol izleyeceğini düşnüyor. Bizde sizler için birkaç yol sunacağız.

Öncelikle yaş gruplarına hitap eden, başta renkli ve vol çizimli kitaplarla işe başlayabilirsiniz. Belki bir dünya atlası kitabı alarak merak güdüsünü tetikleyerek onun çeşitli hayaller kurmasını sağlayabilirsiniz. Ardından hayvanlar alemi, dünya ve uzay sistemi hakkında bilimsel ve yine bol fotoğraflı, resimli ve ilginç bulunan bilgileri paylaşan notlarla çevrili kitaplar tercih edebilirsiniz. Birlikte kitapçı gezebilir, kitapları raflarında inceleyebilir ve üzerine ortak bir şeylerpaylaşabilirsiniz. Bu yöntemlerle biraz daha olsun teknolojiye düşkün çocuklarınızı teknolojiden uzaklaştırabilirsiniz. Tabi buradaki temel amaç teknolojiden uzaklaşması değil ama teknolojiyle arasına bağları koymaktır.

Okuduğunu anlamak için neler yapabiliriz?

Çocuğunuzu motive etmelisiniz,

Onu seveceği ve seçeceği kitaplar konusunda özgür bırakmalısınız,

Birlikte kütüphane dolaşabilirsiniz,

Birlikte kitap okuyabilirsiniz.

Birinci maddeyi ele alırsak; kitap okumak şart ve zorunluluk hali taşımamalıdır. Kitabını okuduğun taktirde şunu izlemene izin veririm gibicümleler, çocuğu okumaya değil biran önce bitirmeye sevk eder. Okuduğunu da anlamaz. Çabucak kaldırıp atar.

İkinci madde ise; kendi seçtikleri kitapları daha hevesli ve içinden gelerek okuyacaklardır buna müsaade etmelisiniz. Ona uygun kitapların olduğu yerleregiderek seçmesine izin vererek bu durumu başlatabilirsiniz.

Üçüncü madde için ise; kitapları sevmenin, onla zaman geçirmenin ne kadar faydalı olduğunu kütüphanelerde kitap bakarak ve çalışanları,okuyanları görerek bunu ona kanıtlayabilirsiniz. İnsanın en iyi kaçışı kitaplara olan kaçışlardır aslında. Çocuğunuz kitapların nasıl bir dünya ve görüş açtığını öğrendiğinde ise tam bir kitap kurdu olacaktır.

Son maddemize gelecek olursak; birlikte zaman geçirmek, bir düşnce üzerine birlikte kafa yormak sizinle geçirdiği keyifli zamanlarla birlikte onu daha çok kitap okumaya, düşünmeye ve anlamaya itecektir. Bir süre sonra sizde göreceksiniz ona doğu yoldan gitmesini öğreterek kitapkonusunda yardımcı olursanız o da bu yoldan gidecektir.