Oksijen filminin analizi

Aslında filmin konusu bir nevi 2010 yılında yayınlanan Buried filmini andırmaktadır. Yeni filmdeyse Oxygène, ismiyle anılan Fransız yapımı dizide bir genç kızın mekaniksel kutunun içerisine hapsedilmesini konu almaktadır. Filmin konusu basit gibi anlaşılsa da baş karakter Elizabeth’in kriyojenik bir kutuya nasıl ve neden konduğu kafaları karıştırıp düşündüren cinsten bir hareketi yansıtmaktadır. Bunun yanı sıra kız bazı tıbbi kablolara ve sıra dışı bir biçimde bağlanmış bulunmaktadır.

Daha önceki yıllarda Fransız yönetmen Alexandre Aja yaptığı Crawl ve The 9th Life of Louis Drax içeriklerle adından sıkça söz ettirirken bu seferde yine sıra dışılığını sergilemiş bulunmaktadır. Aslında yönetmenimizin izleyiciye bir karakteri merkezine koyarak basit şeylerden bir korku teması üretip yansıtmaktadır.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın dönemini düşündüğümüzde mevcut düzende pek bir şey gerekmeden kısıtlı bir ortam ve senaryoda tek bir odada belli bir karakterler ile çekilmiş filmi aslında izleyip yorumlamanız daha iyi olacaktır. Bence böyle kısıtlı imkanlar çekilmesi en muhtemel senaryo ile yansıtılmış bir film.

Oksijen Film Konusu Yorumu

İlk sahne başrol karakterin kurtulmaya çalışmaya başlandığı anlar ile başlar. Elizabeth’ e mevcut bilmediği bir konumda çeşitli kablolar bağlanmış hali iç burkan türdendir. Kurtulmaya çalışan genç kız birden kendisiyle konuşan bir ses itişir. Yönetmenin daha önce Buried filminde kullanmış olduğu telefon, Liz’de MILO bir program çerçevesine yansıtılmıştır. Mekanik bir ses Elizabeth i konumlandırıp sorularını cevaplamaktadır.

Elizabeth bir an kendisini yalnız olmadığına sevinir. Liz, MILO’ya aklına gelen her türlü soruyu sorsa da MILO kodlamaları gereği Elizabeth in asıl istediği cevapları sunmamaktadır. Ayrıca etrafında bulunan bir polis sistem yöneticisi bulunmaktadır. Elizabeth onlardan cevap almak ister fakat bu mümkün olmamaktadır. Sürekli onlarla konuşması değişik bir şekilde engel bulunmaktadır.

Ardından kodların değişim göstermesiyle mekanik makineninim hayal dünyası aktifleşir. Elizabeth bu durumdan tüm gücünü sarp ederek bağırır fakat kimse onun sesini duyamaz. Gücünü harcadıkça bulunduğu kapsülün içindeki oksijen seviyesi sürekli azalmaktadır. Ardından sürekli unuttuğu geçmişi hatırlayarak farklı yönünün algılamaya başlar. Kalan dakikalar sürprizlere, kıvrımlara ve yıkıcı gerçeklerle çevrilerek bir korku teması yansıtılır.

Oksijen, temasının ilgi çekici olmasına rağmen boş duyguları barındıran bir şey katmayı amaçlayan bir yapıyı barındırmamaktadır. Aslında korku ve gerilim temasını istenen düzeyde yansıtmamış bir sonuç doğurmaktadır. Sonuç olarak: 6/10 puana layıktır.

Oxygen Film Oyuncuları ve Karakterleri