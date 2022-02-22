Nursel Ergin kimdir, nerelidir, evli mi, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Türkiye sinema tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Nursel Ergin, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Nursel Ergin, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Nursel Ergin kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Nursel Ergin Biyografisi

Nursel Ergin, ilk kez Var mısın Yok musun yarışmasıyla adını duyurdu. 2 yaşında Kasımpaşa Çocuk Yuvası’na verildi. Burada 11 yaşına kadar kaldı. Sonrasında yuvadan alınarak 16 yaşına kadar babasının yanında bulundu.

18 yaşında evlendi. 5 yıl evli kaldıktan sonra ayrıldı. Bu evlilikten Begüm adında bir kız çocuğu oldu. 2017 yılına gelindiğinde Murat Akyer ile dünya evine girdi.

Sonrasında televizyon sektörüne giriş yapan başarılı sunucu, Mutfağım adlı programı sunmaya başladı. Ardından 2015 yılında Nurselin Mutfağı adlı programı sundu. Sonrasında TRT 1 ekranlarındaki Can Kırıkları dizisinde de rol aldı. Kendisi 40 yaşındadır ve İstanbul doğumludur.