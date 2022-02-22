İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Nursel Ergin kimdir, nerelidir, evli mi, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Nursel Ergin, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Nursel Ergin kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

22 Şubat 2022 Salı 12:16
Nursel Ergin kimdir, nerelidir, evli mi, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Takip Et:

Türkiye sinema tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Nursel Ergin, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Nursel Ergin, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Nursel Ergin kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Nursel Ergin Biyografisi

Nursel Ergin, ilk kez Var mısın Yok musun yarışmasıyla adını duyurdu. 2 yaşında Kasımpaşa Çocuk Yuvası’na verildi. Burada 11 yaşına kadar kaldı. Sonrasında yuvadan alınarak 16 yaşına kadar babasının yanında bulundu.

18 yaşında evlendi. 5 yıl evli kaldıktan sonra ayrıldı. Bu evlilikten Begüm adında bir kız çocuğu oldu. 2017 yılına gelindiğinde Murat Akyer ile dünya evine girdi.

Sonrasında televizyon sektörüne giriş yapan başarılı sunucu, Mutfağım adlı programı sunmaya başladı. Ardından 2015 yılında Nurselin Mutfağı adlı programı sundu. Sonrasında TRT 1 ekranlarındaki Can Kırıkları dizisinde de rol aldı. Kendisi 40 yaşındadır ve İstanbul doğumludur.



Son Güncelleme: 22.02.2022 12:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nursel ErginNurselin Mutfağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anıl Tetik kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?
Anıl Tetik kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?
Serkan Altunorak kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Serkan Altunorak kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Gönül Dağı dizisi Pembe kimdir?
Gönül Dağı dizisi Pembe kimdir?
Gökçen Bilge Çiftçi kimdir, kaç yaşında, nereli?
Gökçen Bilge Çiftçi kimdir, kaç yaşında, nereli?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncuları kimlerdir?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncuları kimlerdir?
Kardeşlerim dizisi Ayşe kimdir? Çağla Şimşek hakkında bilgiler
Kardeşlerim dizisi Ayşe kimdir? Çağla Şimşek hakkında bilgiler

Popüler Haberler

TRT1 Gönül Dağı dizisi merak edilen oyuncuları ve karakterleri
Mavera dizisindeki Hace Ahmed Yesevi karakteri kimdir? Korel Cezayirli kimdir? Korel Cezayirli nereli, kaç yaşında?
23 Şubat 2022 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 23 Şubat Çarşamba at yarışı programı
Anıl Tetik kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?
TJK 22 Şubat 2022 Salı at yarışı sonuçları
Nursel Ergin kimdir, nerelidir, evli mi, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
2022 Sanal Asistanlık yaparak nasıl para kazanılır? Sanal Asistanlık hakkında detaylar...
Kısa yollardan para kazanmak mı? Hatta uyurken para kazandıran iş fikirleri nelerdir?
Serkan Altunorak kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Gönül Dağı dizisi Pembe kimdir?
Halkbank ve KOSGEB iş birliği : Halkbank'ın sunduğu sıfır faizli destek kredisinden kimler yararlanabilir?
Oyuncu Burak Aslan kimdir? Burak Aslan hakkında bilgiler
Burgan Bank hesap açma ve kapama işlemleri nasıl yapılır? Burgan Bank hesapları açma ve kapama işlemlerini büyük bir hızla yapıyor
Yeni Leyla İle Mecnun yapımında yer alacak isimler
Fox TV 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı ve TV rehberi
Mavera Asife ( Dilaray Yeşilyaprak ) kimdir?
Fındık üreticilerine son dakika akar uyarısı! Fındık üreticileri tehlikede !
Akbank, TEB, Garanti BBVA ve Şekerbank'tan müşterilerine müjde! Bu bankalar 10.000 TL kredi verecek
Bir Zamanlar Kıbrıs
Çocuk Parası Hesaplama 2022 (NET RAKAM)
Aile hekimleri 2022 yılında ne kadar maaş alır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.