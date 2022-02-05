Numan Çakır kimdir? Numan Çakır görev aldığı diziler

Dizilerde genellikle yan rollerde olmasına karşın gösterdiği performans ile adından söz ettiren Numan Çakır merak ediliyor. Pek çok kişi Çakır’ın kim olduğunu araştırırken aynı zamanda oyuncunun görev aldığı diziler de araştırılıyor.

Numan Çakır kimdir?

1970 yılında dünyaya gelen Numan Çakır aslen Düzcelidir. İlk olarak Üvey Baba dizisinde ki Tarık karakteri ile izleyici karşısına çıkan Çakır gösterdiği başarı sonrasında Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde görev almıştır. Son olarak Benim Adım Gültepe dizisinde Refik karakterine hayat veren başarılı oyuncu uzun yıllar futbolculuk yapmıştır.