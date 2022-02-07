Nihan Taşyürek kimdir? Nihan Taşyürek hakkında bilgiler

2018 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Nihan Taşyürek’in hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Peki Nihan Taşyürek kimdir? Kaç yaşındadır?

Nihan Taşyürek kimdir?

1987 yılında İstanbul’da doğan Nihan Taşyürek, ilk olarak 2008 yılında Beni Unutma dizisinde rol almıştır. Nihan Taşyürek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yaşamak Güzel Şey ve Bal Kaymak isimli yapımlarda rol almıştır.

Nihan Taşyürek’in Instagram hesabı @nihan_tasyurek olup 17 bin takipçisi bulunmaktadır.

Nihan Taşyürek’in rol aldığı yapımlar

Bal Kaymak

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Yaşamak Güzel Şey

Unutma Beni