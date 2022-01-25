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Nihal Menzil kimdir, nerede doğmuştur? Nihal Menzil evli mi? Nihal Menzil kaç yaşında?

Nihal Menzil kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Nihal Menzil’in hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

25 Ocak 2022 Salı 21:18
Nihal Menzil kimdir, nerede doğmuştur? Nihal Menzil evli mi? Nihal Menzil kaç yaşında?
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Nihal Menzil kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Nihal Menzil’in hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Nihal Menzil kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Nihal Menzil’in yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Nihal Menzil aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Oyuncu Nihal Menzil'in babası subaydı. Bu nedenle, ülkenin farklı yerlerinde farklı okullarda okumak zorunda kaldı.

İlkokulda Konya Devrim ve Malatya Gazi İlkokulunda eğitim gördü. Ortaokuluysa Abidinpaşa Cumhuriyet Lisesi ve Bahçelievler Lisesi İstanbul Ortaokulu’nda okuuştur. Bahçelievler Lisesi ve Haydarpaşa Sağlık Koleji'nin ikinci yılındayken evlendi. Bu evlilikten bir kızı oldu, ancak 18 aylıkken kocasını trafik kazasında kaybetti.

Ardından, tezgahtar, anketör, kitap pazarlama, radyo programcılığı, haber sunucusu ve şarkıcı gibi birçok alanda iş hayatına devam etmiştir.

Hayatının tesadüflerden ibaret olduğunu söyleyen oyuncu, belirli bir süre ek olarak sigorta poliçesi satışı yaptığını ve gittiği adresin bir ajans olduğunu Sıcağı Sıcağına adındaki bir program için oyuncularına erişemediklerini ve kendisinin ona benzediği için programa katılması teklifinde bulunduklarını açıklamıştır.

Nihal Menzil böylelikle oyunculuk kariyerine de giriş yapmıştır. Gözlerinde Son Gece, Çılgın Bediş, Dostlar Pasajı, Dikkat Bebek Var, Evdeki Yabancı, Üvey Baba, Bizim Aile, Vay Anam Vay, Belalım Benim, Ah Be İstanbul, Büyük Buluşma, Gece Yürüyüşü, Haziran Gecesi, Çemberimde Gül Oya, Doktorlar, Güz Yangını, Ezo Gelin, Doktorlar, Aşk Emek İster, Küçük Kıyamet, Kayıp Aranıyor, Eynihal ve O Hayat Benim gibi çoğu projede yer almıştır.

Günümüzdeyse Ver Elini Aşk dizisinde Nazmiye karakterine hayat vermektedir. Nihal Menzil’in burcu Yaydır.


Son Güncelleme: 25.01.2022 21:18
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Nihal MenzilKimdirHayatıOyuncu
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