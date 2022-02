Night in Paradise filminin konusu nedir? Night in Paradise filminin izleyici yorumları neler? Night in Paradise filmi izlenir mi?

Film severler tarafından Night in Paradise filminin konusu ve izleyici yorumları merakla araştırılıyor.

Netflix, yazar-yönetmen Park Hoon-jung’in 2020 yapımı Night in Paradise ile başarılı Güney Kore filmleri listesine yeni bir üye ekledi. Eylül 2020’de Venedik Uluslararası Film Festivali ile gösterime girdikten sonra ismini dünyanın çeşitli yerlerine tanıtan film, pek çok izleyen tarafından olumlu yorumlar aldı. Böylece Netflix için gün doğarken sevdiğimiz Güney Kore içeriklerine yenisi dahil edilmiş oldu.

Filmin isminin Türkçeye çevrilmesinden dolayı bazı kişiler yanılgıya düşebilir. Ancak film suç, aksiyon ve gerilim temalarından oluşuyor. Çünkü filme ilk bakıldığı zaman, genel olarak aşk ve romantizmi çağrıştırdığı görülüyor. Bundan dolayı Night in Paradise filminin, ölüm, intikam ve vahşi konuları içerdiğini belirtmekte fayda var.

Night in Paradise filminin konusu nedir?

Night in Paradise filminin başrolünde öne çıkan isimlerin yer almasıyla beraber; mafyaların kol gezdiği bir ortamı anlatmaktadır. Herksin kendisine göre çıkarının olduğu, isteyen kişinin birini çekip vurduğu veya intikam aldığı karanlık bir dünyayı anlatmaya çalışır. Bu isimlerin başında da Yang Do-soo gelmektedir. Güçlü kimliği ile ön plana çıkarken en güvendiği elemanı Tae-gu ile düşmanlarına göz dağı vermektedir. Fakat mafyacılık işlerinde her bir gün, diğer bir günü aratır. İntikam ve silahların oldukça önemli olduğu bu ortamda; Tae-gu, ablasını ve yeğenini kaybeder. Bu cinayetin sorumluluğunu Bukseong çetesine yıkan genç adam, birkaç sekans boyunca terör estirir. Fakat bu girişimi bazı bireyleri rahatsız eder. Bundan dolayı patronu tarafından Rusya’ya gönderilerek her şeyden uzak kalması gerekir. eju isimli adaya gönderilen Tae-gu, bir silah tüccarının evinde kalır. Bu noktadan sonra hikâye ayrı bir seyir alırken gözler aynı evde yaşayan genç bir kıza (Jae-yeon) odaklanır. Tae-gu ve genç kız arasında çeşitli gelişmeler yaşanırken izleyenler; aşk ve aksiyonu bir arada görür. Kalan dakikalar çeteler arası savaşa ve Tae-gu’nun Jae-yeon ile olan mücadelesini ekranlara taşıyor.

Güney Kore filmlerinde herkes tarafından alışılagelmiş olaylar ve görüntüler, Night in Paradise filmiyle devam etmektedir. Burada ise yazar ve yönetmenin eşsiz kurgusu ön plana çıkmaktadır. Karanlık ve gizemli bir senaryoyla birlikte birbirinden başarılı oyuncularıyla herkesin izlemesi gereken filmlerden birisi demek mümkün.

IMDb:6,4

Night in Paradise filminin oyuncuları ve karakterli kimler?

Uhm Tae-goo – Park Tae-goo

Jeon Yeo-been – Jae-yeon

Cha Seung-won – Ma

Lee Ki-young – Kim Nong-mil

Park Ho-san – Yang

Cho Dong-in – Jin-sung