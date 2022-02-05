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New Amsterdam Dizisinin konusu nedir?

Netflix'te yayınlanan New Amsterdam dizisi tıp draması olarak karşımıza çıkıyor. Sağlık çalışanlarının bile tam not verdiği bu dizi ,herkes tarafından merak ediliyor. New Amsterdam'ın konusu nedir? İşte New Amsterdam ile ilgili detaylar...

05 Şubat 2022 Cumartesi 16:08
New Amsterdam Dizisinin konusu nedir?
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New Amsterdam dizisi Eric Manheimer’ın Bellevue’daki yaşam hikayelerinden uyarlandı. Tema popülerliğini ve az da olsa başarısını kaybeden bir hastane üzerinden gelişiyor. Değişik özellikleri olan kişilerin bulunduğu hastanenin özelliğini kaybettiği görülüyor. Paragöz insanların ,tembellerin meskeni haline gelen hastanede, birkaç kişiyle birlikte değişim başlıyor.

Çok eski kökenli olan bu hastanenin şu anki düzenini değiştirmek epey zor olduğu gözüküyor. Burayı mesken haline getirmiş insanlar , diğer insanlara kötü davrananlar burada kontrolü ele geçirmiştir. Max Godwin adında biri burayı değiştirmeye çalışan hırslı karakterlerden biri. Bu hırsı sayesinde bir şeylerin değişeceği anlaşılabiliyor.

Hastanenin yeni medikal direktörü olan Max Goodwin , hastanede sorunların baş elemanlarını hastaneden gönderiyor. Bu kurumda herkese karşı tek olan Goodwin’in işi epey zor amaona destek olan birtakım kişiler ortaya çıkıyor. Bazı bölümlerde ön plana çıkan bu kişiler, Goodwin önderliğinde bu düzene karşı koyuyorlar.

Bu detaylar diziyi izlenebilir kılarken, hastane içerisindeki doktorların özel yaşantıları da diziye damga vuruyor. Hastanede uğraşması gereken şeyler varken aile hayatlarında da dikkat etmesi gereken hususlar ön plana çıkıyor.

Bu insanların yaşantılarını izlemeyi herkes sever. Dramatik ve ilgi çekici hayatlar sizi dizinin içine çekmektedir. Bu dizide de bu temalar oldukça işlenmiş. Dramatik diziler hemen hemen herkesin beğenisi toplamakta bu dizi de bize bol bol dram yaşatabiliyor. Bu dizide her şey diğer tıp dramlarından farklı. İzlenebilir senaryolar, karakteri resmen yaşayan kişiler diziyi popüler yapmaktadır.

IMDb puanı 8,1 olan New Amsterdam ‘ın oyuncu kadrosunda Ryan Eggold, Freema Agyeman, Jocko Sims ,Janet Montgomery gibi isimler yer almaktadır.

Dizinin fragmanını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.imdb.com/title/tt7817340/

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 16:08
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New AmsterdamNew Amsterdam Dizisinin Konusu Nedir?
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