Netflix'teki Yesterday filmi konusu, yorumu ve oyuncu kadrosu

Dünyanın en büyük dizi ve film platformu olan Netflix, her geçen ay birbirinden güzel içeriklerle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Son olarak Netflix’e dikkatleri üzerine çeken bir yapım olan Yesterday filmi geldi. Yesterday filminin konusu, incelemesi ve yorumu merak ediliyor. Netflix platformundan yayınlanan Yesterday filminin incelemesi, yorumu, konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu.

Yesterday filmi, gergin bir girişle başlıyor. Bu açıdan gizem ve gerilim filmi zannediliyor. Aslında film, komedi, dram ve müzik filmi olarak karşımıza çıkıyor. Jack Malik’in başından geçen inanılmaz olayları izlerken kendinizi büyük bir heyecan serüveninin ortasında bulacaksınız.

Yesterda Filmi

Dünyada 12 saniyeliğine tüm elektrikler kesilir. Bu süre içerisinde dünya genelindeki insanların başına inanılmaz olaylar gelir. Malik ise iki tane ön dişini kırar. Bu kısımda tüm dünya The Beatles grubunun varlığını tamamen unutacaktır.

Malik, İngiltere’de küçük bir kasabada yaşamını sürdürmektedir. Müziğe ve şarkıya ilgisi vardır ancak bir türlü istediği seviyeye gelemez. Küçük gruplarda müzik yapmaya devam ederken artık müziği bırakma noktasına gelir.

Sonrasında dünya 12 saniye boyunca büyük bir sessizliğe gömülür. Dünyanın tamamı The Beatles grubunun varlığını tamamen unutur. Bundan dolayı Malik’e fırsat doğacaktır. The Beatles grubunun şarkılarını sanki kendi şarkısıymış gibi seslendirmeye başlar. Büyük bir kitle onu dinlemeye başlar. Git gide popülerliği artmaktadır.

Yesterday filmi gerçekten sürükleyici bir film olarak dikkat çekmektedir. Sıkıcı günlerinizde eğlenceli bir film izlemek istiyorsanız Yesterday filmini izleyebilirsiniz. Bizler de bu filme 10 puan üzerinden 7 puan vermekteyiz. Ayrıca IMDb puanı da 6.8 olarak dikkat çekiyor.

Yesterday Oyuncuları