Netflix'teki en iyi polisiye dizileri hangileri? Netflix yüksek IMDB polisiye dizileri neler?

Herkes tarafından merakla araştırılan en yüksek IMDB puanına sahip Netflix polisiye dizilerinin hangileri olduğunu bu haberimizde sizler için derledik. İşte Netflix’teki en iyi 10 polisiye dizi.

Unbelievable 2019

Unbelievable 2019, gerçek bir hikayeden ilham alınarak uyarlanan bir dizidir. Dizinin ana konusu ise tecavüze uğrayan Marie’nin gerçekleri ispatlamak için gösterdiği çabadır. Genç kız tecavüze uğradığını dile getirerek şikayetçi olur, ancak asılsız bir iddia olduğunu söylemesinden dolayı suçlanmaya başlar. Marie tek inan kişiler ise 2 kadın dedektiftir. Marie ona inanan iki dedektif ile gerçekleri ortaya çıkarmak için davanın peşine düşecektir. 3 kadının gerçekler uğruna verdiği mücadeleyi anlatan dizi, günümüz dünyasında çok fazla yaşanan bir soruna da ışık tutmaktadır.

Kanal: Netflix

Sezon: 1

Bölüm: 8

IMDB: 8.4

The Flight Attendant 2020

The Flight Attendant 2020, uçuş görevlisi olarak hayatını kazanan Cassandra Bowden adında gençbir kadının Dubai’de bulunan bir otelin odasında uyandığında kendisini bambaşka bir durumun içerisinde bulmasıyla, görmüş olduğu durum karşısında ne yapacağını şaşıran Casaandra Bowden, yanında nereden geldiğini bilmediği bir cesetle uyanmıştır. Görmüş olduğu korkutucu görüntü karşısında şaşırıp kalan Cassandra, polisi aramak ister ama bu durumdan oldukça korkar ve hayatına kaldığı yerden devam etme kararı alır. Bu kararın ardından bütün hayatı oldukça farklı bir yere giden kadın, New York’a gittiği sırada FBI ajanı ile karşı karşıya gelir. Yaşamış olduğu olayları bir türlü anlam veremeyen Cassandra, olayları hatırlamaya çalışır ve aslında kendisinin katil olduğunu düşünür.

Kanal: HBO Max

Sezon: 2

Bölüm: 8

IMDB: 7.2

Hakim (Your Honor) 2020

Your Honor, “Kvodo” adındaki İsrail dizisinden uyarlanmıştır. Bir hukuk mücadelesini ele alan dizinin konusu ise New Orleans’ta hayatını yaşayan yargıç Micheal Disato’nun bir trafik kazası ile bambaşka yerlere gelen hayatıdır. Eşinin ölümünün ardından oğluna tek başına bakmaya çalışan Micheal, oğlunun trafik kazasında birinin hayatını kaybetmesine neden olmasının ardından oldukça tehlikeli bir serüvene sürüklenir. Çok tehlikeli bir çete liderinin oğlunu öldüren çocuğu için yasaları çiğnemek zorunda kalacaktır. Oğlunu korumaya çalışan bir babanın hayatını anlatan dizi, izleyicilerini gerilim dolu bir hikayenin içerisine dahil ediyor.

Kanal: Shovtime

Sezon: 1

Bölüm: 10

IMDB: 8.5

Manhunt Unabomber 2017

Manhunt Unabomber 2017 dizisi, bir FBI ajanının Ted Kaczynski adında bir teröristi yakalamasında geçen serüveni anlatıyor. Ted Kaczynski takma adı ile Unabomber, daha öncelerde 16 defa bombalama eylemi yapmış ve 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Bombalarını daha sonra posta yoluyla yollayan Unabomber’ı yakalamak için bir suçlu profili uzmanı olan Fitz, FBI’a yardımcı olmaya başlar. Zeki ve uzman bir teröristin, diğerlerinden çok farklı yakalanma hikayesi sizi alışılmış polisiyelerden uzaklaştıracak ve oldukça düşündürücü bir hikayenin içine atacaktır.

Kanal: Netflix

Sezon: 2

Bölüm: 18

IMDB: 8.1

Peaky Blinders 2013-2021

Peaky Blinders, tarih ve polisiye türlerini bir arada izleyicisiyle buluşturmaktadır. Dizinin konusu ise, Birinci Dünya Savaşı sırasında ortaya çıkan komünistler ve bahis çeteleri arasındaki çatışmalardır. Bahsi geçen çete oldukça acımasız ve halk üzerinde çok büyük etkiler yaratan bir gruptur. Daha sonra diziye dahil olan bir dedektif sayesinde çete eski gücünü yitirecek ve gitgide daha acımasız hale gelecektir. Peaky Blinders, polisiye ve maceranın yanı sıra, ele aldığı tarihi konularla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Kanal: Netflix, BBC Two

Sezon: 5

Bölüm: 30

IMDB: 8.8

Mindhunter 2017

FBI ajanı Holden Ford bir arabulucudur fakat diğerlerinden farklı olarak suçluların psikolojilerini araştırmak ve anlamak istemektedir. Herkes tarafından olağan dışı bulunan bu istek Ford’u seri katiller ile bir araya getirecektir. Acımasız olayların ardındaki psikolojik nedenleri soruşturan Ford, onları anlayarak engelleyebileceğini düşünmektedir. Adeta kendine sosyal bir görev edinen ajan, olayların derinine indikçe yeni profil çıkarma teknikleri geliştirecektir.

Kanal: Netflix

Sezon: 2

Bölüm: 19

IMDB: 8.5

The Undoing 2020

The Undoing, mini dizi olarak yayın hayatına başlayan bir dizidir. Başarılı bir terapist olan Grace Sachs’ın değişen hayatını konu ediniyor. Her insan gibi güzel bir hayata sahip olan Grace’in vahşi bir kaza hayatını birdenbire değiştirmiştir. Bu kazada kocası da ortadan kaybolan Grace, kendini kötü bir durumun içinde bulur. Oğlu ile tek başına yaşamaya çalışan kadın, her şeye rağmen kendine yeni bir hayat kurmaya çalışmaktadır.

Kanal: HBO

Sezon: 1

Bölüm: 6

IMDB: 7.5

Fargo 2014-2020

Fargo dizisi, 1994 senesinde Ceon Kardeşler tarafından çekilen bir filmin uyarlamasıdır. Fargo dizisi, etrafındaki insanlar tarafından sürekli aşağılanan ve küçük görülen bir adamın karısını öldürmesinin ardından yaşanan olayları konu ediniyor. Hayatı hep başarısızlıkla dolup taşan Lester, hastanede Malvo adında bir kiralık katil ile tanışır ve hayatı bu saatten sonra tahmin edemeyeceği derecede değişir. Malvo ile tanışmasının ardından herkes tarafından tanınan insan kimliğinden çıkan Lester, karısını öldürür ve farklı bir hayata başlar. Cinayetin ardından beraber çalışan Malvo ve Lester ikilisi polislerden kaçmak için beraber hareket etmek zorunda kalırlar.

Kanal: Fx

Sezon: 4

Bölüm: 41

IMDB: 8.9

Justified 2010-2015

Justified, Miami’de görev yapan Raylan Givens’in etrafında geçmektedir. Raylan, halkın yoğun olduğu bir yerde kendini savunmak için bir suçlunun ölümüne neden olur. Bu yaşanan olaydan sonra büyük tepki çeken Raylan’ın hakkında bir soruşturma açılır. Basının da olaya müdahale etmesiyle ortalık sakinleşene kadar başka bir yere tayin edilir. Harlan adında kırsal bir kesime tayin edilen Raylan, buraya pek yabancı değildir. Çünkü burada doğup büyümüştür. Doğduğu kasabaya geri dönen Raylan, burada hem geçmişi ile yüzleşecek hem de suçluları yakalamak için elinden geleni yapacaktır.

Kanal: Fx

Sezon: 6

Bölüm: 78

IMDB: 8.6

Criminal Minds 2005-2020

Uzun bir zamandır ekranlara ara vermeden yayın hayatına devam eden Criminal Minds, oldukça geniş bir hayran kitlesine sahiptir. Dizinin konusu ise suçluları daha kolay yakalamanın yollarını arayan Davranış Analizi Ünitesi’nin yeni bir ekip kurarak, özel bir uzmanlık alanına sahip kişilerin, suçluları daha iyi anlamak için çalışmalar yapmaktadır. Onlar suçluları delil ve ispatlara göre değil, davranış ve sosyal hayatlarına göre anlamaya çalışan bir ekiptir. Bu ekibe göre suçluları yakalamanın en kolay yolu, onları anlamak ve psikolojilerini çözümlemektir. Criminal Minds, diğer polisiye dizilerden ayrı bir senaryoya sahiptir.

Kanal: CBS-AXN

Sezon: 15

Bölüm: 324

IMDB: 8.1

Sherlock 2010-2017

Sherlock gerilim ve polisiye türlerinde en çok izlenen dizilerden birisidir. Dizi Londra’da geçmektedir. Şehirde işlenen cinayetlerin peşine düşen Sherlock Holmes, polis teşkilatının en zeki ve dahi ismidir. Cinayetlerde yaptığı detaylı incelemeler, kendine özel bakış açısıyla olayları çözme yeteneği oldukça dikkat çekmektedir. Şehirde gerçekleşen olayları çok iyi bir şekilde gözlemleyerek çözen Sherlock, birçok karmaşık cinayeti aydınlatması ile polis teşkilatının efsane ismi haline gelmiştir.

Kanal: Netflix, BBC One

Sezon: 4

Bölüm: 13

IMDB: 9.1