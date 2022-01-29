Netflix'te yeni film Her Şey Yok Olur'un konusu ve yorumları

Genellikle dizilerin ve filmlerin belli başlı kitaplardan esinlendiğini biliriz. İşte onların arasına Her Şey Yok Olur filmi de eşlik etti. Elizabeth Brundage’in okuyucular tarafından ilgi göre ve satışlarının patladığı romanı geçtiğimiz günlerde film şekli ile Netflix’te izleyicilerle buluştu. Yetenekli oyuncu kadrosu ile sevilen filmin yönetmenliğini de Shari Springer Berman ve Robert Pulcini gibi isimlerin yaptığı filmin senaryosu Shari Springer Berman tarafın yazılmıştır. Konusu ise herkes tarafında kabul edilmiş ve sevilen tarzda olması da tutulmasına yardımcı oldu. Korku ve dramı ele alan film seyirciler tarafından ilgi gördü.

Her Şey Yok Olur filmin kısa özeti; başrollerde isimleri çokça duyulan Catherine ve George çifti evliliklerinde mutlu bir hayat yaşadığı bilinmekte. Evliliklerini bir kız çocuğu ile taçlandıran çift bebekleri sayesinde birbirlerine daha da bağlanarak evlilikleri güzelliklerle yürütüyorlar. George’nin küçük kasaba yerine yerleşme, yeni üniversite hayali ailesinin Manhattan taşımak istemesi Catherine tarafından olumlu karşılanarak ikan etti. George resim ve edebiyatla uğraşırken eşi Catherine, evlerin tabloların restorasyonu ile uğraşmaya devam ediyor.

Her Şey Yok Olur film hakkında yapılan yorumlar

Eşinin sunduğu fikre karşı çıkmadan verilen kararı onaylayan Catherine, George’nin kendisi için çok fedakarlık yaptığını düşünerek kendisini yeni hayata hazırlamaya başladı. Catherine için kolay olmayan bir karar olsa da eşi ve çocuğu için kabul etti. Taşındıkları yeri gören Catherine, hayaline uymayan ve insanların düzeyinin çok altlarda olması epeyce gerginliğe sebep verse de ortamı bozmamak adına ve eşini düşünmesinden dolayı birkaç kişi ile arkadaş olmaya karar verir. İnsanın çok az bulunduğu yere gitmeleri de George’nin kararı olarak bilinir.

Yeni ev yeni hayat derken genç kadın bunları daha fazla kaldıramaması sonucunda evlilikleri hasar görmeye başlar. Bunun üzerine George’nin hovarda kişiliği de eklenerek genç kadın psikolojik sıkıntılar yaşamaya başlar. Evlerinde farklı ruhani şeylerle karşılaşan genç kadın akıl sır erdiremediği olaylar yaşamaya başlar. Garajdaki kötü koku, evde bulunan eşyalardan ses gelmesi ve sürekli ani rüzgar sesleri epeyce genç kadını etkiledi olarak görülmekte. Bu olaylar doğrultusunda film de ikinci bir başlangıç olarak ortaya çıktı. Bu olaylara şahit olan Catherine taşındıkları ev hakkında geçmişe dönük araştırmaya başladı.

Ve işte filmin ikinci kısmında olayların seyri değişmeye başlar. Giriş bölümü izleyicileri hayretlere bırakarak 2 saat ekranların başından ayrılamayanlar için epeyce heyecan dolu kısım gün yüzüne çıkıyor. Evliliklerinde mutlulukları ile bilinen çiftin gizem dolu özellikler ortaya çıkması üzerine George’nin itici gelen gülüş sahneleri ve Catherine’in alkolle olan bağı gibi birçok farklı değişimler görmeye hazırlayan film ikinci kısmı böyle başlar.

Film hakkında yapılan yorumlar arasında bulunan tavsiyeler ; film de kopuklukların fazlasıyla olması bunlara önek olarak korku halinde olunan sahne de bi anda drama çevrilmesi ve sürekli yapboz gibi bizim tamamlamamız gereken parça parça oluşan bölümler yer almakta. Her şeyin başlayıp bitmesi üzerine verilen konu da sahneler kopukluk fazlasıyla ön planda. Değerlendirmelere göre 5/10 puan ile filme yorumlar yapıldı.

Her Şey Yok Olur filmin oyuncu kadrosu