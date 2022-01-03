Netflix'te yayınlanan Mükemmel Aile Olma Kılavuzu filminin konusu nedir?

Netflix’in dram, aile ve komedi türlerini bir araya getiren yapımlarından birisi olan Mükemmel Aile Olma Kılavuzu filminin detayları birçok sinema severlerin odak noktası konumunda bulunuyor. Peki Mükemmel Aile Olma Kılavuzu’nun konusu nedir?
Üç Film Türünü Bir Araya Getiriyor
İMBd’de 5,0 puan alarak nispeten başarısız olan filmin senaryosunu François Avard, Louis Morisste ve Jean François Leger yazarken, yönetmenlik görevini iste Ricardo Trogi üstlendi.
https://youtu.be/uOnf4K9ACmE
Son Güncelleme: 03.01.2022 07:28