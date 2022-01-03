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Netflix'te yayınlanan Mükemmel Aile Olma Kılavuzu filminin konusu nedir?

Netflix’te yayınlanan Mükemmel Aile Olma Kılavuzu filminin konusu nedir? dizi severlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte film hakkında öne çıkan detaylar…

03 Ocak 2022 Pazartesi 07:28
Netflix'te yayınlanan Mükemmel Aile Olma Kılavuzu filminin konusu nedir?
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Netflix’in dram, aile ve komedi türlerini bir araya getiren yapımlarından birisi olan Mükemmel Aile Olma Kılavuzu filminin detayları birçok sinema severlerin odak noktası konumunda bulunuyor. Peki Mükemmel Aile Olma Kılavuzu’nun konusu nedir?

Üç Film Türünü Bir Araya Getiriyor

Netflix, yayınladığı birçok yapım ile büyük başarı yakalasa da farklı konu türlerinin bir arada olduğu filmler konusunda zaman zaman eleştirilere maruz kalmıştı. Bu eleştirileri Mükemmel Aile Olma Kılavuzu ile birlikte sona erdiren ABD merkezli platformun yapımcıları, kariyeri, ergenlik dönemi ve okul arasında sıkışıp kalmış olan genç bir kız ve küçük bir çocuğun başından geçen olayları beyaz perdeye taşıyor.

İMBd’de 5,0 puan alarak nispeten başarısız olan filmin senaryosunu François Avard, Louis Morisste ve Jean François Leger yazarken, yönetmenlik görevini iste Ricardo Trogi üstlendi.


https://youtu.be/uOnf4K9ACmE

Son Güncelleme: 03.01.2022 07:28
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Anahtar Kelimeler:
NetflixMükemmel Aile Olma KılavuzuFilm
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